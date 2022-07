Cote d'Ivoire: Sénat - Deux guides rédactionnels de procédures et propositions d'amendement élaborés

Le rideau est tombé sur l'atelier organisé par Inter Pares, un projet de l'Union européenne dont l'un des axes importants est le renforcement des capacités des parlements.

Après trois jours de travaux à Yamoussoukro (29 juin au 1er juillet), les sénateurs ivoiriens, français et allemands ont élaboré deux documents importants : le guide de procédure d'amendement et celui relatif aux propositions de loi. Ces documents, selon Alain Caucautrey, président du groupe parlementaire PDCI, qui représentait le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, sont le fruit de la coopération entre le Sénat ivoirien, français et la Bundesrat.

Il a remercié les formateurs venus de la France et de l'Allemagne car leurs expériences et savoir-faire ont permis aux sénateurs ivoiriens de renforcer leurs capacités. Un excellent travail qui, à l'en croire, a permis à la Haute Chambre du parlement ivoirien de se doter d'instruments de qualité et performants. Pour lui, c'est une contribution importante à l'évolution de la jeune institution qu'est le Sénat ivoirien.

Mme Théresa Blum, directrice de la commission Bundesrat allemande, s'est dit satisfaite des résultats acquis et a salué les sénateurs et tous les acteurs qui ont permis la tenue de cet atelier. Sandra Michèle, chef de la délégation du Bundesrat, a exprimé sa satisfaction quant au travail fait par l'équipe technique qui lui a permis de suivre et d'intervenir en direct cette formation.

Selon la présidente du comité scientifique, Ursiline Dah Kouyaté, l'atelier a planché sur la théorie et pratique sur la procédure relative aux propositions de lois et d'amendements, la notion et l'importance du droit à l'initiative parlementaire pour ce qui concerne les propositions des lois et des amendements. Le rôle du sénateur dans l'initiative parlementaire, le rôle de l'administrateur parlementaire dans l'appui aux sénats et l'importance d'élaborer un guide sur les propositions de lois et les amendements étaient également au centre des travaux.

Les formateurs disent avoir retenu du Sénat ivoirien, une solidarité, un travail de cohésion et performant. Ils ont rassuré sur leur soutien. Les participants ont reçu chacun diplôme.