Cote d'Ivoire: AIMF - Plus de 400 maires à Abidjan pour des solutions climatiques

Les maires et délégués de villes francophones sont au bord de la lagune Ebrié depuis hier jeudi 30 Juin 2022. Et ce pour trouver des solutions idoines aux problèmes de climat. Ils étaient plus de 400 venus des pays francophones pour la 42ème Assemblée générale de l'Association des Maires francophones (AIMF) au Palais de la culture d'Abidjan.

L'objectif de cette rencontre est de trouver des solutions à l'effet de lutter efficacement contre le changement climatique et apporter un mieux -être aux habitants de leur commune respective. Le président de l'AIMF, par ailleurs maire de la ville de Paris, Anne Hidalgo a expliqué les différentes actions menées lors de cette rencontre. " Nous sommes à Abidjan pour décliner des actions concrètes des villes membres de l' AIMF et également parler de la COP des villes " a-t-elle indiqué. Soulignant qu'ils vont travailler sur ce que les villes apportent et vont apporter, notamment la question du changement climatique.

Pour définir ces actions à mener les maires et délégués ont effectué des travaux préparatoires les 28 et 29 juin 2022. L'objectif est de permettre aux maires de partager leurs solutions très concrètes pour relever le défi climatique autour de l'enjeu de la législation, de la biodiversité et des forêts dans les villes. En pensant aussi à l'assainissement autonome et des exigences des Objectifs du développement durable (Odd), pour l'agenda 2020/2030. Pour sa part le ministre -gouverneur, Robert Beugré Mambé a salué la tenue de cette Assemblée générale que la Cote d'Ivoire pour la seconde fois en dix ans.

Il a signifié que l'objectif essentiel est d'avoir des conclusions pratiques pour aller sur le terrain. Pour lui les populations attendent des actions concrètes pour se protéger contre les aléas climatiques. " (... ) La chance que nous avons, c'est d'être ensemble avec les autres maires pour partager les expériences, de sorte à ce que notre voix porte auprès des bailleurs de fonds et que ceux-ci soutiennent les actions des maires, gouverneurs et présidents de région et de tous ceux qui s'intéressent à la gestion publique. ", a souligné Beugré Mambé.

Au nom du Premier Ministre, le ministre d'Etat, Kobenan Kouassi Adjoumani, ouvrant la 42ème Assemblée générale, a relevé l'importance des actions de l'AIMF au profit des populations vivant dans les communes. Pour lui, cette rencontre revêt un caractère spécial après la Cop 15 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai dernier. Lors de cette cérémonie, le professeur Lorenzo a fait une communication sur les attentes de la ville adéquate en phase avec la politique environnementale, portant le thème : " défis présents et futurs des villes et des territoires ".

Avant de clore l'ouverture officielle de cette assemblée générale, le prix de la femme francophone a été remis à la Franco-béninoise, Arland Yorgen, pour ses travaux en faveur de la ville nouvelle placée sous le sceau de la ville environnementale. Il est bon de noter que se tiendra du 1er au 2 juillet 2022, la Cop des villes à Abidjan.