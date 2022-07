Cote d'Ivoire: Clôture de la session parlementaire 2021-2022 - Adama Bictogo partage l'expérience ivoirienne

Invité de son homologue sénégalais, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, était hier à la tribune du parlement sénégalais qui clôturait sa session 2021-2022. D'entrée, il a insisté sur la qualité des liens séculaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Deux pays qui, depuis la lutte émancipatrice menée d'une commune détermination, ont su garder le ferment de cette fraternité agissante faisant du binôme Côte d'Ivoire-Sénégal la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. " Comme nous le savons tous, les destins du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sont liés depuis la lutte pour l'indépendance de nos nations ", a-t-il rappelé. Non sans indiquer que l'attachement réciproque des peuples respectifs des deux pays n'a pas changé.

" Bien au contraire, les liens entre nos communautés se sont renforcés avec un taux d'interpénétration des plus élevés de notre sous-région depuis feux les Présidents Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Nous partageons avec fierté les valeurs d'hospitalité et de solidarité ", a poursuivi le numéro 1 des députés ivoiriens. Selon lui, l'axe Abidjan-Dakar continue de rester le socle de l'unité de l'Afrique, tant rêvée par les illustres prédécesseurs des peuples de ces deux pays. A ses yeux, cet axe doit être la force motrice de l'intégration économique et régionale, car ces deux Etats, à eux seuls, détiennent 60 % de l'économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Cette intégration économique, a-t-il poursuivi se renforce également par la mise en œuvre efficace et efficiente de la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECAF) sous le leadership éclairé des chefs d'Etat des deux pays que sont Alassane Ouattara et Macky Sall. Adama Bictogo a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage au président sénégalais pour son leadership de qualité à la tête de l'Union africaine ; ce qui lui permet de rendre audible la voix de l'Afrique à travers tous les grands sommets et foras internationaux.

Sa présence au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire la place sous le signe d'une rencontre de la famille parlementaire du Sénégal et d'un contact avec son président (Moustapha Niasse) qui est une source d'expérience. Et cela, avant d'entamer son importante mission à la tête de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Aussi a-t-il rendu un vibrant hommage à son homologue sénégalais pour la constance idéologique, le courage intellectuel et la résilience politique qui l'habitent.

" Le glorieux parcours politique qui est le vôtre, ainsi que l'extrême compétence et le pragmatisme dont vous avez fait preuve à chacune des hautes fonctions que vous avez eu à assumer, vous rangent dans la lignée très sélective des bâtisseurs de cette belle nation qu'est le Sénégal ", a insisté Adama Bictogo. Avant de revenir sur son élection à la tête de l'Hémicycle en Côte d'Ivoire. "J'ai été lu par consensus. La raison profonde vient de ce que nous avons tiré les leçons du passé pour prendre ensemble l'engagement d'assumer notre devoir de parlementaires en toute responsabilité. Nous avons décidé de faire de l'Assemblée nationale le socle du dialogue politique pour tracer les sillons de la paix, dans la fraternité agissante, le chemin d'un nouveau destin pour notre pays ", a-t-il expliqué.