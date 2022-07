Cote d'Ivoire: RHDP - Un parti véritablement démocratique

Quatre ans que le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a été porté sur les fonts baptismaux en tant que formation politique.

Après une entrée fracassante et triomphale sur la scène politique ivoirienne matérialisée par sa victoire éclatante aux élections municipales organisées quelques mois après sa création notamment en octobre 2018, le parti houphouëtiste veut parfaire son organisation pour renforcer davantage son ancrage et le maillage du terrain afin de demeurer pour des décennies et des décennies encore la meilleure force politique de la Côte d'Ivoire. Et ce, après sa brillante victoire à la présidentielle de 2020 avec son porte-flambeau Alassane Ouattara et sa razzia aux élections législatives de mars 2021 qui lui offre la majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Dirigé par un démocrate dans l'âme, le président de la République, Alassane Ouattara, le parti présidentiel fait de la démocratie interne son principal pilier dans la réalisation de ses ambitions. Ainsi, il tranche avec les autres formations politiques qui chantent quotidiennement la démocratie mais qui n'en font pas la promotion en leur sein. En effet, le RHDP privilégie l'exercice démocratique dans le choix de ses responsables de base là où ces derniers sont choisis par le président du parti ailleurs. Au sein des houphouëtistes, c'est la base qui choisit les responsables locaux à travers des élections claires, inclusives et transparentes.

Traits d'union entre cette base et la direction, les secrétaires départementaux, c'est d'eux qu'il s'agit, mènent donc les actions sur le terrain avec la légitimité nécessaire au bon fonctionnement des bases. Toute chose que rend le parti fort à la base et lui permet d'être efficace sur le front électoral tel que constaté à chaque rendez-vous électoral depuis son avènement dans la sphère politique.

Aussi, suite à la grande réunion d'information de l'encadrement politique tenue le 20 juin dernier dans le cadre du vaste mouvement de restructuration engagé, le secrétariat en charge de l'Organisation, de l'Implantation et des adhésions a-t-il ouvert le processus de l'élection des secrétaires départementaux du parti. Avec des règles clairement définies, l'élection de ses responsables de base connait un engouement. Ainsi, ça bouge dans les départements politiques et le siège du parti à la rue Lepic ne désemplit plus. Pris d'assaut par les candidats venus des quatre coins du pays, il grouille de monde et connait une ambiance particulière depuis l'ouverture des candidatures.

C'est aujourd'hui 1er juillet 2022 que le dépôt des candidatures prend fin. Pour 349 sièges à pourvoir, plus de 1000 candidatures ont été enregistrées. Toute chose qui témoigne de la vitalité du parti et surtout de la démocratie qui y règne en son sein. On le voit, la démocratie, une valeur chère aux houphouëtistes, s'exprime à merveille au RHDP. Contrairement aux partis politiques qui ont fait de la nomination de leurs responsables à la base la norme, le RHDP a fait le choix de l'exercice démocratique pour démontrer à tous qu'il est et demeure un parti véritablement démocratique où la parole est donnée à la base, c'est-à-dire au peuple pour choisir les responsables. Qui ont la lourde tâche de conduire les choses au niveau local le temps de leur mandat.

De sorte qu'avec l'adhésion totale de la base à leur vision, les secrétaires départementaux élus maintiennent la flamme militante dans leurs départements politiques. Et, cette démarche démocratique a le mérite de faire du RHDP un parti habitué à l'organisation des élections. Ce qui lui permet de prendre toujours le pas sur ses adversaires à l'échelle nationale. Véritable machine électorale, le RHDP fait, en effet, mordre la poussière à ses rivaux qui ne pratiquent véritablement le jeu démocratique qu'à l'occasion des élections. Encore une fois le parti, s'apprête à donner la leçon démocratique à travers les élections prochaines des secrétaires départementaux.