Cote d'Ivoire: Débat d'orientation budgétaire - Les priorités de l'Etat pour 2023-2025 présentées aux sénateurs

Après l'Assemblée nationale, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat Moussa Sanogo était, le jeudi 30 juin 2022, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, devant la commission des affaires économiques et financières du Sénat, pour présenter les orientations budgétaires contenues dans le Document d'orientation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEF) 2023-2025.

Soulignant les grandes lignes, le ministre Moussa Sanogo a fait savoir que le projet de budget de l'Etat pour l'année 2023 s'établit à 11.272,1 milliards Fcfa, en hausse de 13,8% par rapport au budget 2022. Il devrait atteindre 12.876,7 milliards Fcfa en 2024 et 13.513,3 milliards Fcfa en 2025. " La politique budgétaire de l'Etat sur la période sera principalement orientée, en matière de recettes, vers la consolidation de l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures (recettes fiscales, recettes non fiscales, ressources de trésorerie hors emprunts-programmes et emprunts-projets) estimées à 80% des ressources ", a déclaré Moussa Sanogo. S'agissant des recettes, les recettes fiscales budgétaires devraient s'établir à 5222,4 milliards Fcfa en 2023, puis à 5756,5 milliards Fcfa en 2024 et à 6326,7 milliards Fcfa en 2025.

Quant aux recettes non fiscales, elles sont attendues à 108,1 milliards Fcfa en 2023, puis à 114,6 milliards Fcfa en 2024 et à 121,4 milliards Fcfa en 2025. Répondant aux préoccupations des sénateurs liées à la sécurité, à l'éducation-formation, aux dépenses pro-pauvres, aux infrastructures, à la gestion de la dette, à l'inflation, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat a assuré qu'elles constituent des priorités pour l'Etat. Sur la question des effets persistants de la crise de Covid-19 et de l'inflation à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le ministre a affirmé que " le gouvernement s'organise sur ces questions pour prendre des mesures en vue de faire en sorte que les évolutions défavorables qui peuvent être notées, il y soit trouvé des réponses adéquates.

" Pour terminer, Moussa Sanogo a rassuré sur la bonne gestion des finances publiques. " Si on en juge par les rapports produits par les organismes internationaux, par différents organismes de contrôle ou encore les institutions supérieures de contrôle, le résultat est favorable et nous nous en réjouissons ", conclut le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat. A noter que la session s'est déroulée en présence du président du Sénat, Ahoussou Jeannot, et de fonctionnaires des Sénats français et allemands.