Cote d'Ivoire: Touba - Tournée d'évaluation du président de la fédération des dozos

Le président de la Fédération Nationale des Confréries Dozos de Côte d'Ivoire (FENACODOCI), Dosso Sory, a initié une tournée d'évaluation de ses membres qui l'a conduit dans plusieurs régions du pays dont le Bafing les 24 et 25 juin 2022. Dans cette dernière région, le président Dosso Sory a été reçu en audience par le préfet de région, préfet du département de Touba, Kouakou Yao Dinard à qui il a présenté ses civilités.

Au cours de leur entretien, le préfet a salué cette initiative du patron de la FENACODOCI d'organiser les dozos en fédération et de les sensibiliser sur la cohésion sociale, la paix et le respect de l'autorité de l'Etat. Quant à Dosso Sory, il s'est réjoui de cette rencontre et a promis de veiller sur les membres de la fédération et de faire en sorte qu'ils demeurent des acteurs culturels et qu'ils ne soient pas des fauteurs de trouble.

La nuit a été consacrée aux activités culturelles de cette faitière des Chasseurs Traditionnels ivoiriens, à la place Ciboué de Touba. A cette occasion, les danses particulières aux Dozos ont été présentées aux populations en présence du premier Magistrat de ladite commune, parrain de cette rencontre. Les "Ngonfor" (musiciens Dozo) ont égayé les populations pendant qu'ils chantaient les louanges des Dozoba (chefs Dozos) et des personnalités présentes. Cette même place des fêtes a encore refusé du monde le samedi dernier pour al cérémonie officielle. Autorités administratives, politiques, chefs coutumiers et les membres de la fédération des Dozos y ont pris une part active.

" La Côte d'Ivoire est le seul pays qui a une fédération forte de 141.000 membres. Le pays ne peut se développer sans des organisations structurées. Et nous nous sommes constitués en fédération pour canaliser nos membres " a indiqué Dosso Sory. Précisant que grâce à cette faitière, une tournée de sensibilisation à la cohésion sociale a été organisée il y a deux ans, sur toute l'étendue national. D'où cette visite d'évaluation. " Nous sommes aujourd'hui heureux que nos membres ne soient pas cités dans des troubles à l'ordre public", s'est-il réjoui.

Poursuivant Dosso Sory a dit être également venu investir le nouveau Dozoba de Touba. Et ce en remplacement de son prédécesseur qui est décédé. Après plusieurs consultations selon lui, c'est Tiémoko Diomandé qui a été choisi. Pour sa part , le maire de Touba, parrain de la cérémonie , Doumbia Adama a fait remarquer que le Président Alassane Ouattara avait invité , dès sa prise de pouvoir, ses compatriote à la cohésion sociale et à la paix. Félicitant le nouveau Dozoba du Bafing, le maire lui a rappelé se mission : être en phase avec la population, respecter les chefs et être rassembleur.