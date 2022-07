Congo-Kinshasa: Ituri - Plus de 200 déplacés du site de Godo 3 passent nuit à la belle étoile

Plus de 200 déplacés du site de Gofo 3, dans le territoire de Djugu (Ituri) passent nuit à la belle étoile après l'incendie, samedi 2 juillet, de leurs cases.

Des sources sur place indiquent que 39 cases sont parties en fumée et six personnes ont été blessées à la suite de cet incident.

Et, ces personnes blessées ont été admises à une formation médicale de la place.

Le gestionnaire de ce site et la coordination nationale de l'Association des personnes vulnérables et déplacées de l'Est demandent au gouvernement d'accélérer le processus de paix avec les groupes armés pour permettre à ces déplacés de retourner chez eux.

Selon l'un des témoins de ce drame, le feu ayant brulé ces cases serait parti d'une hutte dont les propriétaires avaient oublié une marmite sur un foyer allumé.

" C'était vers 21 heures locales, une maman préparait à manger. Le feu a pris sa hutte, comme c'était en paille... Nous demandons qu'on nous vienne en aide ", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le coordonnateur national de l'Association des personnes victimes des troubles et déplacées de l'Est en RDC, Innocent Lossigo qui a visité le lieu de l'accident indique qu'à ce jour, au moins 40 ménages passent nuit à la belle étoile et d'autres sous les décombres.

Une situation, indique-t-il, qui expose les enfants et les femmes enceintes à des maladies :

" ll y a des enfants, des femmes enceintes qui passent nuit à l'extérieur. Que l'Etat congolais puisse restaurer son autorité dans la zone afin que ces déplacés puissent rentrer dans leur milieu d'origine ".

Il s'agit du deuxième incendie dans ce site de vulnérables après celui du 4 janvier 2021 ayant causé mort d'homme.