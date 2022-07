Ile Maurice: Entreprises - Jean-Claude Béga, nouveau Chairman d'UBP

La compagnie United Basalt Products (UBP) compte un nouveau président depuis le 1er juillet. Il s'agit de Jean-Claude Béga (photo) qui succède à Marc Freismuth, qui occupait ce poste depuis août 2013.

Le nouveau président se dit impatient de mettre son expérience au service du conseil d'administration pour continuer le travail accompli par son prédécesseur et ainsi poursuivre le développement du groupe UBP à Maurice et dans la région. Il se dit conscient des nombreux défis et enjeux qui attendent le groupe et sait pouvoir compter sur la direction ainsi que les équipes pour les relever.

Expert-comptable, Jean-Claude Béga a rejoint IBL Ltd en 1997 où il occupe actuellement le poste d'Executive Director et de Group Head of Financial Services and Business Development. Il a aussi sous sa responsabilité le département des fusions/acquisitions (M&A) d'IBL.

Il siège aujourd'hui au sein des conseils d'administration de plusieurs sociétés du groupe IBL en tant que Chairman. On relève, nommément, Lux* Island Resorts Ltd, Blue- Life Limited et The Bee Equity Partners Ltd. Il est aussi membre du board de plusieurs autres entreprises opérant au sein du conglomérat, dont Phoenix Beverages Limited, Espace Maison Ltée, Ekada Capital Ltd et LCF Securities Limited, entre autres.