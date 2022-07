Afrique du Nord: JM / Athlétisme - Les Algériens terminent en beauté avec une moisson de 13 médailles, dont cinq en or

Oran — L'équipe algérienne d'athlétisme a bouclé en beauté sa participation aux épreuves des Jeux méditerranéens Oran 2022, clôturées dimanche soir au stade Miloud Hadefi, en décrochant une moisson prolifique de 13 médailles (5 or, 2 argent, 6 bronze).

Portés par un public oranais survolté, les athlètes algériens ont marqué la quatrième et dernière journée des épreuves d'athlétisme, en décrochant cinq breloques (2or, 2 argent, 1 bronze).

Cette prolifique journée a débuté par le doublé or-argent sur 800m réalisé par Djamel Sedjati et Yacine Hethat, signant le retour en force du demi-fond algérien dans les grandes compétitions.

Après avoir dominé la première partie de la course, Sedjati a dans un premier temps reculé à la quatrième position de la course, avant de placer un nouvelle accélération dans les 100 derniers mètres pour repasser en tête de la course, remportée avec un chrono de 1:44.52. "J'offre cette médaille au public présent et tout le peuple algérien. J'ai tout donné pour hisser les couleurs de l'Algérie. Nous avons fait une course tactique avec Hethat pour arracher la victoire", a déclaré Sedjati (23 ans), meilleur performeur mondial de l'année avec un temps (1:43.69)

De son côté, Hethat (30 ans) médaillé d'argent avec un chrono de (1:44.79), devant l'Italien Catalin Tecuceanu (1:44.97), a indiqué que cette médaille est "le fruit d'une préparation de haut niveau, effectuée avec son coéquipier Sedjati", sous la houlette de leur entraineur Amar Benida.

Quelques instants, plus tard, c'était au tour du hurdler Amine Bouanani d'entrer en piste, pour s'adjuger la médaille d'argent de l'épreuve du 110m haies, avec un chrono de 13.38, améliorant son record d'Algérie, établi samedi en demi-finale (13.44). La médaille d'or du 110m haies a été remportée par le Chypriote Milan Trajkovic (13.34).

La moisson de l'équipe algérienne s'est poursuivie avec la médaille de bronze de Mohamed Yasser Triki Yasser au concours de saut en longueurs avec un bond mesuré à 7.80m, derrière le Français Loucif Bey, médaillé d'or avec 7.99m et le Serbe Lazar Anic (7.83m), qui s'est adjugé l'argent.

"Je suis fier de cette médaille de bronze à la longueur, car j'ai tenu à participer à ce concours des JM, même si je n'avait par pris part à des compétition en longueur depuis le début de saison", a indiqué Triki, qui décroche à cette occasion sa deuxième médaille aux Joutes d'Oran après celle en or décrochée jeudi au concours du triple saut.

La soirée dans le stade olympique d'Oran a été conclue en beauté par le relais masculin composé du quatuor Bendjemaâ-Gouaned-Lahoulou-Moula, qui a décroché la médaille d'or du 4x400m avec un temps de 3:03.41, devant la Turquie et la Slovénie, alors que l'Italie deuxième de la course a été disqualifiée à cause d'un mauvais passage de témoin entre les deux derniers relayeurs.

Pour rappel, les autres médailles d'or de l'athlétisme algérien aux JM d'Oran ont été l'oeuvre de Bilal Tabti sur 3.000 m steeple, Mohamed Yasser Triki au concours du triple saut et Bilal Afer à la hauteur, alors que celles en bronze ont été décrochées par Zouina Bouzebra au lancer du marteau, Hichem Bouchicha sur 3.000m steeple, Abdelmalik Lahoulou sur 400m haien Hichem Bouhanoune à la hauteur et Abdenour Bendjemaa sur 400m.

Les treize (13) médailles algériennes aux épreuves d'athlétisme des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, disputées du 30 juin au 3 juillet au stade du Complexe olympique Miloud Hadefi :

OR :

Mohamed Yasser Triki (triple saut)

Bilal Afer (saut en hauteur)

Djamel Sedjati (800m)

Bilal Tabti (3.000 m steeple)

Relais 4x400m (Bendjemaâ-Gouaned-Lahoulou-Moula)

ARGENT :

Amine Bouanani (110m haies)

Yacine Hethat (800m)

BRONZE :

Zouina Bouzebra (lancer du marteau)

Hichem Bouhanoune (saut en hauteur)

Mohamed Yasser Triki (saut en longueur)

Abdenour Bendjemaa (400m)

Abdelmalik Lahoulou (400m haies)

Hichem Bouchicha (3.000m steeple).