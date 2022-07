Afrique: Exclu [CAN 2022] - Maroc 1-0 Burkina Faso - " Important de gagner le premier match ", Yasmin Katie Mrabet

La Marocaine Yasmin Katie Mrabet a accordé une interview exclusive à Africa Top Sports samedi soir. C'était après leur victoire 1-0 contre le Burkina Faso, lors du premier match officiel de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022.

La milieu de terrain de 22 ans qui a déjà joué pour les U19 de l'Espagne, a choisi les Lionnes de l'Atlas pour sa carrière professionnelle sénior. Katie Mrabet a été l'une des joueuses à impacter le succès d'entrée contre les Etalons dames, quand un but de Ghizlane Chebbak a décidé du match à la 29e minute.

ATS : Une victoire 1-0, vous venez de bien commencer le tournoi.

Oui bien sûr il faut bien commencer ce qui est très important. Important de gagner le premier match à domicile, au Maroc. Il est très important. Et nous en sommes heureux. Mais quand nous savons que nous aurions pu faire mieux, nous pensons améliorer beaucoup de choses. Nous envisageons le prochain match maintenant.

ATS : Certaines d'entre vous ont raté des occasions, la faute à pas de chances ?

Je pense que nous avons eu beaucoup de chances. Je le sais, on n'a pas profité de nos temps forts et nous devons nous sentir capables sur le terrain. Un premier match c'est toujours très dur. Mais je pense que l'équipe est performante. On sait quoi faire, comment jouer. Et je pense que le prochain match nous donnera plus d'occasions.

ATS : ça fait quoi de porter ce maillot de l'équipe nationale du Maroc ?

Je suis très fière d'être Marocaine. Je suis très fière de voir que des gens nous soutiennent. Et j'invite tout le monde à venir soutenir notre équipe. C'est un moment très important pour moi, mon nom est sur ce maillot. Pour mes grands-parents, pour mes parents, pour toute ma famille marocaine qui habite ici. De chez moi, et oui, surtout un moment très spécial au Maroc. Je ne peux pas expliquer ce que je ressens, mais je suis très fière de l'être et c'est pourquoi je suis excitée de jouer pour mon pays. Parce que beaucoup de bonnes choses m'attendent dans mon équipe et dans ma famille. Je suis très fière.