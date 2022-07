Madagascar: Telma Coupe de Madagascar - Tsila offre une quatrième étoile à Elgeco Plus

Elgeco Plus remporte la Coupe de Madagascar version 2022 en battant dans son jardin hier Fosa Juniors FC. Ce club défendra ainsi les couleurs nationales à la Coupe de la CAF

Victoire à domicile. Elgeco Plus remporte son quatrième titre en coupe de Madagascar après ceux en 2013, 2014 et 2018. Sur sa pelouse, le club d'Analamanga s'est imposé par un but à rien face à Fosa Juniors FC de Boeny hier au stade de l'Elgeco Plus au ByPass, et représentera le pays à la prochaine coupe de la confédération africaine. Le défenseur latéral droit, Niaina Tsilavina Ramahandrisoa alias Tsila, marque l'unique but de la victoire de son équipe.

"Les joueurs ont bien écouté et appliqué les consignes. Nous avions opté pour une stratégie plus défensive et nous avons gagné la finale... qui est très importante pour le club, les joueurs, les dirigeants et les spectateurs car nous avons joué ce match capital sur notre terrain" confie le coach Jimmy Radafison, ancien défenseur international des Scorpions de Madagascar.

Dos à dos, les deux clubs se séparent sur un score nul et vierge à la pause. Dès l'entame du match, l'attaquant majungais Drogba, servi par Tsiry, tente au deuxième poteau mais le portier Nina se trouve déjà à la bonne place (4e ). Du côté de l'équipe hôte, Onja frappe de loin (6e ) puis Tony pique de sa tête une balle lancée par Dinoh, mais le ballon s'envole au dessus de la barre transversale (23e ). Le latéral gauche de Fosa, Rado Kely au deuxième poteau frappe en puissance une passe bien dosée de la part de Njiva et le ballon passe à coté du petit filet (30e ).

Précipitation

Une minute avant la fin de la première période, Jean Yves intercepte une balle repoussée par Nina et ce dernier arrive encore à écarter le danger.

Elgeco Plus s'offre l'unique but du match au retour des vestiaires. Solonjatovo Rakotoarisoa dit Dody lance le ballon au deuxième poteau et Tsila le frappe en force au fond du filet de Fabrice (55e). "Le match a été rude mais je suis très heureux d'avoir pu marquer le but de la victoire" se réjouit Tsila. Le coach de Fosa, Salvatore Nobile procède par la suite à plusieurs remplacements en alignant les Rinjala et Fely (63e).

Ces derniers ont rebellé pour remonter la pente mais ratent de nombreuses occasions dont les tirs de Dimitry Caloin et le capitaine Lolody dans un cafouillage dans la surface (70e). Les tentatives de tir s'enchainent pour Fosa Juniors FC mais Nina a été dans sa forme et a fait de bels arrêts spectaculaires dont la frappe de Njiva (83e). "Nous avions dominé en deuxième mi-temps mais nous avions trop précipité à chaque occasion" regrette Njiva Rakotoharimalala.

"Nous n'étions pas réalistes, nous étions trop pressés ... C'était différent si nous arrivions à égaliser... Elgeco est une équipe équilibrée et la chance a été aujourd'hui de leur côté" reconnait le coach, Salvatore Nobile dit Toto. Le milieu offensif de l'Elgeco Plus, Solonjatovo Rakotoarisoa dit Dody a été élu meilleur joueur, Zakanirina Rakotohasimbola alias Nina meilleur gardien de but, Lalaina Jacquot Manampisoa de l'AS Tambatra meilleur buteur avec cinq réalisations et Raux Auguste meilleur entraineur. Ils ont reçu chacun un chèque géant d'un million d'ariary et dix millions pour le club vainqueur.