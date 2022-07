Cote d'Ivoire: Atelier de rédaction de l'avant-projet de loi relatif à l'industrie de la musique-Florent Galaty (Directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie) - "Le président de la République tient à sortir les artistes de la précarité"

De la position de " plaque tournante de la musique africaine ", Abidjan veut désormais être " le hub ", c'est-à-dire le point central ou la plateforme de correspondance de cette musique.

A l'initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie et à l'effet de mettre, à la disposition du secteur de la musique, un arsenal juridique, non seulement, qui protège les créateurs, mais également, qui leur permet de vivre décemment de la pratique de leur art, un atelier de rédaction et de validation de l'avant-projet de loi, relatif à l'industrie de la musique, s'est tenu hier au Musée des civilisations d'Abidjan-Plateau.

Cette assise réunissait des professionnels, des experts et bien d'autres personnes ressources de l'industrie musicale.

Procédant à l'ouverture des travaux, Florent Galaty, directeur de cabinet, représentant Mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, a décliné la réelle vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour le monde des arts et de la culture, surtout, les ambitions du premier citoyen ivoirien pour les artistes musiciens de Côte d'Ivoire, afin qu'ils vivent mieux de leurs créations.

"En Côte d'Ivoire, l'industrie culturelle est un secteur économique important et représente une part croissante dans le produit intérieur brut (PIB) du pays, de 2,43% en 2012 avec une projection de 4,4% à l'horizon 2025. Cette dynamique est, en grande partie, due à la musique. Fort de ce constat, il est impérieux de mieux organiser l'industrie musicale afin d'impulser l'émergence et d'aider les acteurs de ce secteur, qui demeurent encore dans une relative précarité. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui fait du bien-être de chaque Ivoirien son cheval de bataille tient à sortir les artistes de la précarité ", a-t-il rapporté en insistant que la ministre tient à des travaux inclusifs et des résultats probants.

A la réalité, cet avant-projet de loi relatif à l'industrie de la musique tire son fondement dans la loi n°2014-425 du 14 juillet 2014 relative à la politique culturelle de la Côte d'Ivoire.

La musique, une contribution significative au Pib

Pour l'envoyé de Françoise Remarck, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'Etat, a inscrit le développement de la Culture parmi les priorités des stratégies nationales de développement du pays. A cet effet, après avoir doté le secteur d'une loi de Politique Culturelle en 2014, les experts, par leurs différents apports, ont travaillé à la mise en œuvre des axes stratégiques de cet important outil de pilotage. Ceci s'est traduit par l'adoption de trois autres lois. Pour la mise en œuvre effective de ces lois, un chantier de prise de décrets d'application a été ouvert.

Cela a abouti à l'adoption, par le gouvernement le 20 octobre 2021 de quatorze (14) décrets d'application au nombre desquels : le décret portant rémunération pour copie privée; celui fixant les conditions et modalités d'application du droit de suite ; le texte déterminant les actes, les types d'outils et les systèmes de reproduction par reprographie et fixant le taux et les modalités de versement de la rémunération pour reproduction par reprographies et le décret portant organisation des spectacles vivants sur le territoire national, sans oublier le décret portant statut de l'artiste.

En dépit de tous toutes ces avancées, les acteurs du monde musical reconnaissent que le secteur reste confronté à certains défis de taille dont ceux portant sur la mise en place d'un cadre normatif spécifique au secteur ainsi que les mécanismes de financement et de protection sociale devant garantir l'épanouissement professionnel des artistes.

Par-dessus tout, cette assise permettra aux artistes d'évoluer dorénavant dans un cadre normatif qui mettra l'accent sur les mécanismes appropriés de financement de l'industrie musicale et de protection sociale en vue d'améliorer véritablement leur quotidien de sorte à rendre le secteur attractif et rayonnant.