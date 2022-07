Sénégal: Entretien des infrastructures routières - L'Etat investit 50 milliards F CFA par an

Le secrétaire général de l'Agence nationale de la sécurité routière (Anaser) a relevé samedi que le Sénégal investit près de 50 milliards F Cfa par an pour l'entretien des infrastructures routières.

Dans sa prise de parole lors d'un atelier de sensibilisation et d'information à l'intention des journalistes à Saly organisé dans le cadre du Programme d'appui à la gouvernance des transports terrestres (Pagotrans), Boubacar Diop a indique, dans ce sens, que " l'Etat investit près de 50 milliards de FCFA par an pour l'entretien de ce patrimoine. Et nous avons toutes les conséquences néfastes qui peuvent impacter le dit patrimoine si on ne fait pas face à une bonne maîtrise de cette surcharge à l'essieu. Il y a aussi l'implication des femmes avec l'intégration de la dimension genre pour leur permettre d'être mieux insérées dans le métier des transports. S'y ajoutent les conséquences de la pollution liée au transport sur la santé des populations ".

Une enveloppe qui ne suffit pas hélas selon le secrétaire général de l'Anaser repris par Emedia.sn. " L'infrastructure est coûteuse. Le constat est que ce montant n'est pas suffisant ". Devant cet état de fait, M.Diop indique que le réseau routier doit être élargi. " Et plus il est élargi, plus la manne financière va augmenter naturellement ". Ce qu'il faut d'après le Sg de l'Anaser, c'est que ces investissements puissent nous permettre d'avoir un impact positif sur la sécurité routière, les usagers, sur la réduction des décès liés aux accidents.

Selon M.Diop, toutes ces problématiques nous interpellent dans le cadre de la prise en compte de la sécurité routière à laquelle font face les usagers au Sénégal.