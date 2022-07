Afrique: Exclu [CAN 2022] - Maroc 1-0 Burkina Faso - Salma Amani, " On est content de la victoire, l'objectif c'est la Coupe "

Après une victoire 1-0 contre le Burkina Faso lors du match d'ouverture officielle de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022, Salma Amani s'est confiée au micro de Africa Top Sports.

La milieu de terrain de 32 ans des Lionnes de l'Atlas se réjouit naturellement du succès, de la présence des fans dans le stade Stade Moulay Abdallah et réitère leur objectif à la CAN féminine 2022. C'est un but de Ghizlane Chebbak (29e) qui a été le tournant de la partie.

ATS : Une belle victoire malgré que ça a été difficile en seconde période.

Oui ça a été compliqué. On est content de la victoire parce que c'était ce qu'on voulait pour bien démarrer la compétition et nous mettre un peu en confiance. C'est chose faite. Après c'est sûr que ça a été un petit peu compliqué. On a manqué d'efficacité. Le plus important c'était la victoire, il va falloir qu'on récupère et qu'on puisse bien travailler pour le prochain match. Mais on est quand même satisfait pour ce soir.

ATS : On a vu que l'équipe du Maroc était très bien organisée, vous étiez solides défensivement. Vous n'avez encaissé aucun but, mais il a manqué quand même plus le fait d'être plus entreprenante en seconde période.

On était bien en place, on avait bien travaillé. On a bien travaillé notre bloc, c'est sûr que sur les phases de transitions offensives on aurait pu être un peu meilleures sur les derniers gestes. Mais on ne va pas tout réussir. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'occasions qu'on n'a pas mises au fond, mais les intentions étaient bonnes. Maintenant il va falloir qu'on soit encore plus efficaces.

ATS : Quel est le mental de l'équipe pour aller décrocher la première place ?

Oui clairement le groupe a le même objectif, on en parle régulièrement. On en a aussi parlé là, dans le vestiaire après le match. Mais c'est qu'une étape, il reste encore un match avant de se qualifier. Il faut gagner tous les matchs. L'objectif c'est de soulever la coupe. Chaque chose en son temps. Là, on vient de passer le premier match. Maintenant il en reste encore d'autres, il va falloir bien bosser pour les prochains matchs.

ATS : Vous avez été bien portés par le public aujourd'hui ça faisait du bien de le retrouver après une longue durée.

Oui, ça fait vraiment beaucoup de bien, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde et je voulais remercier justement tout le monde, tous les supporters qui sont venus, tous les Marocains qui se sont déplacés parce que cela nous a fait chaud au cœur et je pense que cela nous a beaucoup aidé. J'espère que ça sera pareil pour les autres matchs, parce qu'on va avoir besoin de leur soutien et encore merci à eux.