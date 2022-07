Tunisie: Assurance | 60e anniversaire de la MAE - Le bal des ambitions

"La MAE reste toujours ambitieuse et compte sur votre aide et votre soutien pour un avenir prometteur et faire parler d'elle pour demeurer toujours parmi les meilleures institutions financières du pays".

La grande cérémonie conçue pour commémorer le soixantième anniversaire de la Mutuelle assurance de l'enseignement (MAE) a été organisée samedi 2 juillet 2022 au palais des congrès du Kram. Un endroit spacieux, vu le nombre considérable des mutualistes qui ont assisté à cette fête, entre les membres du Conseil d'administration ayant à leur tête M. Amine Hamadi, cadres et personnel de l'organisme et délégués régionaux invités de toute la République, Au programme, un dîner gala et une soirée musicale rehaussée par la grande star Sabeur Rebaï et Mehdi Ayachi, entrecoupée par des jeux de tombola où 60 parmi les présents ont eu la chance de gagner des cadeaux de valeur à l'instar de bons de voyage, montres luxueuses, des téléphones portables et des bons d'achat. La sécurité et l'organisation étaient bien assurées.

Ainsi, l'assistance s'est bien régalée jusqu'à deux heures du matin sans omettre de réitérer son attachement à cet organisme dont la prestation de services dans les succursales, le traitement des dossiers et la compétence et le sérieux de tout le personnel sont à saluer.

Par ailleurs, après avoir souhaité la bienvenue aux présents dont le nombre a dépassé les 1.200, M. Lassaâd Zarrouk, directeur général de l'institution, n'a pas caché son euphorie et a qualifié cet événement de grande envergure de rencontre de la joie du soixantième anniversaire ainsi que de fidélité et de reconnaissance à tous ceux qui se sont succédé à la gérance de cet organisme depuis sa création.

S'adressant aux hôtes de cette soirée, M. Lassaâd Zarrouk n'a pas mâché ses mots pour leur dire que la MAE reste toujours ambitieuse et compte sur leur aide et leur soutien pour un avenir prometteur et faire parler d'elle pour demeurer toujours parmi les meilleures institutions financières du pays.