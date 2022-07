Gabon: Sambas professionnels - Clap de fin pour la huitième édition à Libreville

Les rideaux de la huitième édition des Sambas professionnels sont tombés ce samedi 02 juillet dernier à Libreville. Cette messe des Sambas a été dédiée à la mémoire de l'homme des médias et des cultures, Amobé Mévégué et marraine par Marie-Philomène Nga. Les participants, chacun est rentré avec une attestation de participation.

C'est fini pour la huitième éditions des Sambas professionnels. Les rideaux sont tombés le week-end dernier à Libreville. Les participants à cette messe des Sambas professionnels disent avoir beaucoup appris. Beaucoup appris des coaches qui pour certains, sont pétris de grandes expériences professionnelles. Ils ont pu les partager avec ces jeunes qui, chaque année, ont soif de la connaissance et du savoir.

Les témoignages sont légions. "C'est la première fois que je participe à cette grande rencontre aussi riche. C'est une famille, les Sambas. Je me suis abreuvé du lait et du miel en ce qui concerne le journalisme. Sauf que le temps est si vite passé que j'en voulais davantage. J'ai reçu mon attestation que je vais garder précieusement" fait savoir Hans.

Avec leurs attestations en main, les participants ont dit bien de choses de cette rencontre familiale, de partage de connaissance, de savoir. Les coaches disent avoir été satisfaits de cette énième édition. "Participer à l'atelier de Dr Massamba Gueye est un privilège que m'offre la vie à travers Les Sambas Professionnels" avoue le coach Sylvère Boussamba en toute humilité, comme pour montrer que les Sambas professionnels sont un lieu par excellence, di donner et du recevoir.

Il faut aussi noter que c'est plus qu'un sentiment de satisfaction pour Josiane Maténé, l'initiatrice de ce projet. Elle n'a pas manqué de rendre hommage à Amobe Mevegue, qu'elle qualifie de "brillant journaliste-animateur de radio et télévision en France. Amoureux de sa terre natale, l'Afrique. Homme de culture et de transmission. Je lui dois beaucoup, tout comme à Manu Dibango, Pape Diouf et bien d'autres. Je n'oublie pas Marie-Philomène Nga pour son partage d'expérience. Elle a su dévoiler quelques stratégies ingénieuses dans l'investissement entrepreneurial et quelques mots d'encouragements".

La suite édition des Sambas se referme avec une note de satisfaction , avec au total, onze ateliers, à savoir : Culture / Théâtre : La scène comme poétique ; Sante / Entreprenariat : Les opportunités entrepreneuriales dans le domaine médical en Afrique ; Média et Journaliste : Techniques journalistes et Déontologie ; Entrepreneuriat : Comment passer du business à une entreprise et comment vivre tout De l'intérieur vers l'extérieur ; Audiovisuel : Production TV, Web et Photos.