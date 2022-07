Burkina Faso: Entrepreneuriat digital - 50 femmes bénéficient de kits informatiques

Elles sont au nombre de 50 lauréates qui vont désormais booster leurs entreprises grâce à l'initiative "digital master class"

L'Agence de financement et de promotion des Petites et moyennes entreprises (AFP-PME), en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Burkina Faso, a organisé une cérémonie de clôture de son initiative dénommée : " Women and Young Women Digital Master class Learling Tour ", le lundi 27 juin 2022 à Ouagadougou.

Cinquante (50) jeunes filles et femmes ont reçu des kits informatiques (smartphones) pour la concrétisation de leur projet, suite à leur participation à l'initiative dénommée : " Women and Young Women Digital Master class Learling Tour ". Organisée par l'Agence de financement et de promotion des Petites et moyennes entreprises (AFP-PME), en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Burkina Faso, cette campagne de digitalisation a été close, le lundi 27 juin 2022 à Ouagadougou. Selon la conseillère de l'AFP-PME, Reine Valmédé/Ouattara, le projet lancé en octobre 2021 a été financé par le PNUD pour un coût total d'exécution estimé à 42 807 000 F CFA.

L'objectif global de l'initiative, a-t-elle expliqué, est de développer les connaissances et compétences de 250 jeunes filles et femmes entrepreneures ou désireuses d'entreprendre dans les domaines de l'entrepreneu-riat digital. Les participantes ont bénéficié, a-t-elle précisé, d'un accompagnement exécuté en dix sessions d'une durée de trois jours chacune, à travers une approche en six phases dans les régions du Centre, Centre-Nord, Centre-Ouest, Nord et des Hauts-Bassins. Le Directeur général (DG) de l'AFP-PME, Honoré Kietyeta a renchéri que cette caravane a permis de renforcer les capacités des lauréates dans les six régions pilotes en matière d'entrepreneuriat digital.

" Nous restons convaincus que les bénéficiaires tireront profit de cette initiative pour adapter leurs entreprises à l'évolution des technologies de l'information et de la communication afin de fructifier davantage leurs affaires ", a-t-il soutenu. Il a rassuré les lauréates de la disponibilité de l'AFP-PME pour la concrétisation et le développement des projets qui sont nés de cette caravane. Le coordonnateur du projet, représentant le représentant-résident du PNUD au Burkina Faso, Aboubacar Ouali, a fait savoir que cette action s'inscrit dans le cadre de l'initiative 2.0, mise en place par le PNUD. Ce, pour une transformation digitale inclusive afin d'accélérer les progrès vers l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) au Burkina Faso.

" Les résultats du projet sont allés au-delà de nos attentes parce que de 250 participantes prévues, l'initiative a finalement pu toucher 262 jeunes filles et femmes y comprises des Personnes déplacées internes (PDI) ", s'est-il réjoui. La marraine de la cérémonie, la directrice générale du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF), Dr Ravigsida Dorcas Tiendrébéogo a félicité les initiateurs du projet parce que, pour elle, " investir dans la femme c'est investir dans le développement ".

Elle a encouragé les lauréates à mettre à profit les connaissances et matériels informatiques reçus pour impacter positivement leurs entreprises. " Nous souhaitons accompagner ces lauréates à travers l'accès à nos financements afin de booster leurs affaires ", a-t-elle annoncé. Les bénéficiaires, à l'image de Nafissatou Ouédraogo, ont exprimé leur satisfaction pour cette initiative. Lauréate du Centre-Nord avec son projet de transformation de la peau d'animaux en cuir, elle envisage étendre ce projet à la fabrication des objets en cuir (sacs, chaussures... ).