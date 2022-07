Afrique: Energie - Faire entendre la voix de l'Afrique sur ses besoins

La pauvreté énergétique de l'Afrique est si grande qu'elle devrait être autorisée à utiliser certains de ses réserves de combustibles fossiles pour combler le fossé, a déclaré l'ancienne présidente irlandaise et envoyée de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour le climat, Mary Robinson, dans "The Guardian".

L'ancienne envoyée de l'ONU pour le climat affirme que les besoins énergétiques de l'Afrique sont si importants qu'elle devrait pouvoir utiliser largement les combustibles fossiles, contrairement aux pays développés qui doivent cesser leur consommation de gaz le plus rapidement possible, pour éviter la dégradation du climat. Les pays africains devraient être en mesure d'exploiter leurs vastes réserves de gaz naturel malgré le besoin urgent de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. " L'Afrique essaie de faire entendre sa voix sur ses besoins en énergie juste et équitable, et bien sûr, cela implique une certaine utilisation du gaz comme une transition juste ", a déclaré Mary Robinson au "Guardian", dans une interview. Ainsi, les six cents millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et les neuf cents millions qui utilisent la biomasse ou les cuisinières à mazout sale pourraient utiliser le gaz comme alternative moins polluante. " Il doit y avoir une certaine marge de manœuvre pour lutter contre la pauvreté énergétique en Afrique et lui donner une capacité plus rapide à se déplacer ", a-t-elle déclaré. Les dirigeants africains présenteront des arguments similaires avant la COP27 à el-Cheikh, en Egypte, en novembre.

Ce qui fera de la question un point focal du sommet de l'ONU sur le climat, considéré comme une chance pour les pays africains d'attirer l'attention mondiale sur leur vulnérabilité à la crise climatique et leur potentiel économique. L'intervention de Mary Robinson risque d'attiser la controverse après les pourparlers préparatoires de l'ONU pour la Cop27, qui ont lieu à Bonn, en Allemagne. Alors que certains soutiennent l'idée que le gaz africain peut être exploité pendant que l'Union européenne et les pays développés trouvent des alternatives vertes, d'autres voient une ruée africaine vers le gaz comme une catastrophe potentielle. Avec des prix du gaz élevés et susceptibles de le rester, et avec la plupart des réserves potentielles de l'Afrique détenues ou autorisées par des sociétés étrangères, il serait difficile de garder ce gaz sur le continent, plutôt que vendu au plus offrant. Le directeur du programme Afrique du groupe de campagne Oil Change International, Thuli Makama, a déclaré : " L'Afrique ne devrait pas subir de pression pour exploiter les réserves de combustibles fossiles afin de servir la communauté internationale face à la guerre non provoquée de la Russie, et l'Afrique n'a pas besoin de développer ces réserves pour répondre à ses besoins d'accès à l'énergie. C'est un mythe que les combustibles fossiles sont bons pour le développement ".

D'importantes découvertes en vue du gaz en Afrique

Les pays africains sont également mécontents que les pays développés aient exploité leur propre gaz et cherchent maintenant de nouvelles sources en raison de la flambée des prix et des contraintes d'approvisionnement à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Afrique possède d'importantes réserves de gaz dans des pays comme le Nigeria, le Mozambique et le Sénégal, mais beaucoup sont encore largement inexploitées. Un argument qu'a fait valoir le ministre égyptien des Finances, Mohamed Maait, à Londres, avertissant les pays riches de ne pas sembler " punir " le monde pauvre et donnant l'exemple du Sénégal, où l'on s'attend à d'importantes découvertes de gaz qui pourraient transformer l'économie, mais qui constitueraient également une vaste " bombe à carbone " du genre qui, si elle était exploitée, entraînerait une hausse des températures dépassant de loin la limite de 1,5°C visée à Glasgow, en Ecosse. " Le Sénégal espérait que cette découverte les aiderait. Maintenant, vous venez de dire que le changement climatique signifie arrêter le financement, c'est très inquiétant ", a déclaré Mohamed Maait.

L'Agence internationale de l'énergie a averti qu'aucun nouveau pétrole et gaz ne devraient entrer en service à l'avenir si le monde veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels. "The Guardian" aurait découvert près de deux cents bombes à carbone dont un nombre important en Afrique, représentant des gisements de pétrole et de gaz qui, s'ils étaient exploités, entraîneraient des émissions de gaz à effet de serre allant bien au-delà de 1,5° ou 2°C de chauffage. " Si nous avions fait ce qu'il fallait et investi dans l'énergie propre pour les entreprises africaines à grande échelle, nous serions dans un endroit différent, mais nous ne l'avons pas fait. Et maintenant, nous devons comprendre que les pays africains sont touchés par la crise climatique de manière disproportionnée ", a ajouté Mary Robinson, indiquant que les pays européens et les États-Unis, qui dépendent encore fortement des combustibles fossiles, n'avaient aucune base pour conseiller aux pays africains de laisser leurs réserves tranquilles.