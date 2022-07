Congo-Kinshasa: Paix durable à l'Est et stabilité institutionnelle, RDC - Le Cardinal Pietro PAROLIN et la CENCO interpellent la Communauté Internationale

document

C'est un appel à la paix à l'unisson. Le Secrétaire d'Etat du Saint-Siège, le Cardinal Pietro PAROLIN, et l'Archevêque Métropolitain de Kinshasa et Membre de la CENCO, Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, invitent la communauté internationale à jouer un rôle déterminant dans la restauration de la paix durable à l'Est de la RD.

Congo et la stabilité institutionnelle en vue de la tenue des élections apaisées, lors des prochaines échéances prévues en 2023. En effet, hier, dimanche 3 juillet 2023, sur l'Esplanade du palais du peuple, le Secrétaire d'Etat du Saint-Siège, le Cardinal Pietro PAROLIN, a procédé à la Célébration eucharistique pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo.

A cette occasion, l'Archevêque Métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo Besungu a exprimé sa joie et gratitude d'accueillir son Eminence le Cardinal Pietro PAROLIN, Secrétaire d´Etat du Saint-Siège. "Au nom de tous les évêques et de tous les fidèles catholiques ici présents, ainsi qu´au nom de l´ensemble de notre peuple, je vous souhaite à vous Eminence et cher Frère une cordiale bienvenue en République Démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. Nous sommes vraiment heureux de vous compter parmi nous en votre qualité de Secrétaire d´Etat du Saint-Siège et d´Envoyé de Sa Sainteté le Pape François ", a déclaré le Cardinal Ambongo. Plus loin, le Cardinal a remercié le Saint père, Pape François qui n'a pas pu faire le déplacement à cause de ses souffrances. Ci-dessous, le message du Cardinal Fridolin Ambongo.

Fridolin Cardinal AMBONGO BESUNGU,ofm capArchevêque Métropolitain de Kinshasa

Mot de circonstance de son Eminence Fridolin Cardinal AMBONGO, à l´occasion de la Messe célébrée par le Cardinal Pietro PAROLIN,

Secrétaire Etat du Saint-Siège.

République Démocratique du Congo.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Eminence,

Excellences messeigneurs les Evêques,

Honorables Présidents de l´Assemblée nationale et du Sénat,

Excellence Monsieur le Premier ministre,

Chères autorités politico-administratives,

Frères et sœurs dans le Seigneur,

C´est avec joie et gratitude que nous accueillons aujourd´hui parmi nous son Eminence le Cardinal Pietro PAROLIN, Secrétaire d´Etat du Saint-Siège, qui va célébrer pour nous et avec nous cette Sainte Eucharistie. Au nom de tous les évêques et de tous les fidèles catholiques ici présents, ainsi qu´au nom de l´ensemble de notre peuple, je vous souhaite à vous Eminence et cher Frère une cordiale bienvenue en République Démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. Nous sommes vraiment heureux de vous compter parmi nous en votre qualité de Secrétaire d´Etat du Saint-Siège et d´Envoyé de Sa Sainteté le Pape François.

Oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit celui que le Saint-Père a daigné envoyer pour nous apporter la Bonne nouvelle de l´espérance ! En effet, regrettant profondément de ne pas pouvoir, pour raison de santé, effectuer la visite tant attendue et tant désirée en République Démocratique du Congo, notre pays, le Saint-Père a décidé de dépêcher son Eminence le Cardinal Pietro PAROLIN pour nous apporter son message et pour prier avec nous à Kinshasa. C´est là une preuve éloquente de la grande considération et de la sollicitude pastorale qu´il a pour notre pays et pour notre Peuple. Voilà pourquoi j´exprime ma profonde gratitude au Pape pour cette bienveillance, et surtout pour l´appel pressant à la confiance et à l´espérance de nous retrouver le plus vite avec lui, dès que possible. Son message nous console et nous réconforte. Car notre espérance de voir le Pape fouler le sol de nos ancêtres, de l´écouter et de prier avec lui est vive et elle demeure inébranlable.

Eminence et cher Frère, le peuple congolais qui vous accueille aujourd´hui est un peuple qui souffre énormément, malgré d´énormes potentialités dont est pourvu notre pays. Outre la crise économique qui sévit chez nous, je note également la violence imposée à notre peuple, surtout à l´est du pays, par les groupes armés, principalement les trois suivants : 1) La CODECO dans l´Ituri ; 2) L´AFD qui sévit à Beni ; 3) Le M23 surtout à Rutsuru dans le Nord-Kivu. A ces trois groupes il faut ajouter le groupe armé Mai-mai. Si tous ces groupes ne sont pas rapidement maîtrisés, le Congo va courir tout droit vers l´une des plus grandes catastrophes humanitaires de notre temps.

Voilà pourquoi nous demandons l´implication du Saint-Père pour la paix au Congo à travers le soutien à la diplomatie de bon voisinage menée par Son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Chef de l´Etat. Ce dernier est en quête de la paix et de la cohésion avec nos voisins, singulièrement avec le Rwanda, qui apporterait un soutien militaire au groupe armé M 23. Nous en appelons ainsi à l´unité de notre peuple, et nous encourageons les initiatives que prend son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO non pas dans le sens de faire la guerre, mais de chercher toujours des solutions diplomatiques et politiques dans le conflit qui oppose notre pays au Rwanda.

Toutefois, il est aussi clair que l´on doit éviter de faire de l´amalgame entre le Rwanda et les Tusti ou la population dite rwandophone. Car parmi nos populations, il y a les Tutsi congolais, qui ont autant que les autres populations, droit à la protection et à la paix. La stigmatisation d´une partie de notre peuple ne pourra jamais servir la cause légitime d´un Congo, victime de l´abondance de ses richesses naturelles.

Eminence et cher Frère, c´est dans ce contexte que le peuple congolais continue d´attendre la visite apostolique du Saint-Père, toujours avec le même enthousiasme, afin de communier avec lui, le Pasteur universel, dans une célébration eucharistique, qui soit source de grand réconfort. Le Pape est donc toujours le bienvenu chez nous !

Chers Frères et sœurs dans le Seigneur,

Au moment où nous nous retrouvons ici à l´autel du Seigneur autour de son Eminence le Cardinal Pietro PAROLIN, le Pape François offre le Saint sacrifice de la messe pour nos frères et sœurs de la communauté congolaise de Rome, réunis à la Basilique St Pierre. Nous voulons être ainsi en totale communion spirituelle avec Sa Sainteté qui prie pour nous et pour la paix et le développement de notre pays. Nous portons également au Seigneur nos ferventes et humbles prières pour un prompt rétablissement de son Serviteur, le Pape François.

A vous Eminence et cher frère, j´exprime enfin toute notre affection, et je confie votre ministère à la puissante intercession de la Bienheureuse Vierge Marie. Bana ba libota ya Nzambe, boboto ! Esengo na moto akoya o nkombo ya Mokonzi ! Esengo na Ntoma wa Mosantu Papa François azali lelo o kati yabiso. Toyambaye na nsai, mpe tobanda misa ma biso ma nkembo.

Je vous remercie.

Kinshasa, le 03 juillet 2022

Cardinal Fridolin Ambongo

Archevêque Métropolitain de Kinshasa