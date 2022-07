Afrique: Au nom du Ministère des Affaires Etrangères, Didier Kanku - Samy Adubango rend les derniers hommages

Diplomate récemment nommé par ordonnance présidentielle du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Didier Kandu n'a pas eu le temps d'exercer ses prestigieuses fonctions en République de Serbie. A l'espace d'un feu de paille après sa brillante nomination, il décidera de passer de vie à trépas, la même nuit et contre toute attente.

Ce samedi, le ministère des affaires étrangères a honoré la mémoire de l'illustre disparu par une cérémonie d'hommages dignes, en présence de la grande famille éplorée, des amis et connaissances, dans les parvis du bâtiment abritant le ministère. Au nom du Vice premier ministre, ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula, le numéro 2 de la diplomatie congolaise Samy Adubango Awotho a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle, avant de réconforter la veuve, les enfants et les autres membres de famille.

" Ne pleure pas ma mort, mais plutôt célèbre ma vie, j'ai vécu ma vie avec un seul but; celui de rassembler ceux que j'aime. Souris car j'ai lutté et obtenu les fruits de ma lutte ", c'est sur fond de ces mots forts que la famille biologique de l'ambassadeur Didier Kandu, le ministère des affaires étrangères représenté par le Vice-ministre Samy Adubango Awotho et d'autres cadres, agents et fonctionnaires, les amis et connaissances, ont fait leurs adieux à l'ambassadeur Didier Kandu, décédé à Kinshasa, il y a peu.

En émoi et selon les us et coutumes du ministère des affaires étrangères, les autorités de la diplomatie congolaise dont le Vice-ministre Samy Adubango Awotho et le secrétaire général ont ainsi accompagné le corps de l'illustre disparu vers sa dernière demeure.

Il faut signaler que dans la matinée de ce samedi, le corps a été levé à la morgue du cinquantenaire; et le week-end, une messe de requiem a été organisée à la résidence du défunt ambassadeur en son honneur.