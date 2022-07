Cote d'Ivoire: Nouvelle trêve sociale Gouvernement-partenaires sociaux - Le Premier ministre Patrick Achi lance les négociations

Le Premier ministre, Patrick Achi a procédé, ce jeudi 30 juin 2022 à la Primature, au lancement de la nouvelle trêve sociale entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ce nouveau processus, pour le chef du gouvernement, traduit la volonté commune des parties de consolider les acquis sociaux.

A l'en croire, la trêve sociale n'est ni un renoncement aux ambitions légitimes de progrès sociaux des travailleurs, ni la privation de l'expression naturelle des revendications syndicales. " Elle vise à maintenir un climat social apaisé dans un pays rassemblé, prospère et tourné vers l'avenir. Cette accalmie vise à répondre au défi de la mobilisation massive des investisseurs privés, le décollage industriel et la création de richesses et d'emplois durables. Au vu de l'état d'esprit si positif de toutes les parties prenantes de ce dialogue social lors des travaux préparatoires, je suis convaincu que nous réussirons, au terme de nos discussions, à signer cette nouvelle trêve sociale, celle qui traduit notre volonté commune de consolider nos importants acquis sociaux et de faire grandir notre nation ", s'est réjoui Patrick Achi.

Pour cette nouvelle trêve sociale, le Premier ministre a indiqué que le processus de négociation se déroulera en deux phases distinctes, pour davantage de cohérence, de transparence et d'efficacité. La première phase consistera en une série de rencontres entre le Comité interministériel et les centrales syndicales, les faîtières et les syndicats de base des ministères techniques, pour échanger sur la plateforme revendicative avec pour objectif de retenir les revendications essentielles à satisfaire pour gagner ensemble cette seconde paix sociale nationale. Quant à la deuxième phase des discussions, elle permettra, avec les organisations syndicales, de finaliser les négociations, dans le but de signer la nouvelle trêve sociale. Les nouvelles revendications sont au nombre de 345, dont 88 corporatistes et 257 liées à la gouvernance.

Bien avant, faisant un point de la première trêve sociale, le chef du gouvernement a noté avec satisfaction les engagements pris par l'État en faveur des partenaires sociaux avec une incidence financière. A l'en croire, le gouvernement a fourni un effort financier qui représente un cumul de plus de 357 milliards de FCFA sur la période 2018-2022. Concernant les préoccupations non encore résolues ou partiellement pris en charge comme la question des dispositions et des sanctions prises dans le cadre des grèves depuis janvier 2021 ; la création d'un cadre de concertation dans le but de traiter les revendications nouvelles, Patrick Achi a assuré de " l'attention toute particulière du Gouvernement. "

Pour sa part, la ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Anne Désirée Ouloto, a fait savoir que l'examen des nouvelles revendications soumises au gouvernement suscite " espoir et grand intérêt " chez les organisations syndicales. " C'est dire combien les prochaines négociations sont attendues. Je reste assurée que notre engagement collectif autour de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, et l'ambition affirmée du président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, d'aller plus loin dans la transformation de notre pays et dans l'amélioration des conditions de vie de chacun de nos compatriotes sauront nous disposer à trouver inlassablement des points de convergences pour le bien à tous ", a-t-elle déclaré.