Cote d'Ivoire: FRONAN - Le DG du BNETD invite les élèves à être des élites à l'image du Président Ouattara

La journée d'excellence à l'école à Fronan était à sa troisième édition le samedi 25 juin 2022. Elle était parrainée, comme les précédentes éditions, par le directeur général du BNETD, Kinapara Coulibaly, fils du village.

Cette année, les résultats au CEPE sont en légère hausse, 32% contre moins de 30% l'année dernière. Ils ont été salués par le maire Tuo Disso, initiateur de cette journée d'excellence avec son conseil municipal.

Il a demandé aux différents acteurs de travailler à les améliorer. Le secrétaire général, représentant le DRENA de Katiola, l'honorable Touré Yaya et le sous-préfet de Fronan, ont salué l'initiative et dit merci au parrain, un bel exemple d'excellence.

" (... ) Soutenir l'excellence, c'est penser à l'avenir du pays. Chers enfants, vous partez en vacances, mais il ne faut pas totalement fermer les livres et les cahiers. La rentrée c'est déjà maintenant. Chers enseignants, s'il y a des élèves excellents, c'est bien grâce à vous. Vous devez avoir à l'esprit de toujours mieux faire. Aux parents, sachez que l'école n'est pas la seule affaire des enseignants. La réussite de vos enfants commence à la maison", a déclaré le sous-préfet de Fronan.

Ce sont au total 213 élèves du CP1 au CM2 qui ont été primés. Côté enseignants, les prix du meilleur stagiaire, du meilleur enseignant et du meilleur directeur d'école ont été raflés par des femmes. L'école la plus propre et l'école maternelle ont également reçu des lots, de même qu'un enseignant admis à faire valoir ses droits à la retraite, après 33 ans de service.

Pour sa part, le parrain de la cérémonie , Kinapara Coulibaly a félicité les récipiendaires et promis de toujours accompagner l'excellence. " Récompenser les meilleurs résultats scolaires est une tradition à perpétuer. Je serai donc toujours présent aux côtés de l'excellence. Chers élèves, donnez toujours le meilleur de vous. Ne ménagez aucun effort pour obtenir d'excellents résultats qui vous ouvriront les portes des meilleures grandes écoles et universités. Chers parents et enseignants, c'est grâce à vous que nous avons ces résultats. Félicitations à vous et à l'année prochaine pour des résultats plus reluisants", a-t-il dit.