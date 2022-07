Afrique: [CAN 2022] - Tunisie 4-1 Togo - Kai Tomety, " Le Togo n'a rien à perdre, on a qu'à gagner "

interview

La sélectionneuse du Togo, Kai Tomety, reste optimiste, après leur défaite 4-1 dimanche soir lors de leur premier match dans le Groupe B de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022.

Le match s'est joué au Complexe Mohammed V à Casablanca. Une équipe des Eperviers Dames, peu expérimentée et réduite à dix, a coulé contre les Aigles de Carthage. En Conférence de presse, Tomety a déclaré que " le Togo n'a rien à perdre " à cette CAN féminine 2022.

Journaliste : Vos impressions ?

Nous avons joué un match qui n'a pas reflété les compétences et les qualités de mes filles. Je dirais que c'est leur première expérience et qu'il y a un peu du trac. Ce qui fait qu'on a pris des buts que je qualifierais de bête et d'inattention. On essayait de se de s'organiser pour revenir au score quand on a pris un carton rouge qui nous a complètement désorganisé. Donc les filles se sont lancées on a essayé mais finalement nous avons perdu par quatre buts à un. Nous allons corriger nos erreurs de et s'organiser davantage pour pouvoir faire face à la Zambie et au Cameroun.

Journaliste : On n'a pas senti votre attaque, comment prévoyez-vous la rencontre contre le Cameroun dans 3 jours ?

On a perdu un premier match et il faut se réorganiser pour faire face au Cameroun et à la Zambie. Nous avons vu jouer le Cameroun, nous avons vu jouer la Zambie et je suis sûr que nous avons des arguments pour pouvoir contrecarrer les assauts des Zambiennes et des Camerounaises

Journaliste : On a l'impression que ce match est un dur apprentissage pour le Togo, est-ce que ce score de 4 à 1 vous appelez un peu le moral comment vous vous sentez vos joueuses ?

Oui le score est un peu lourd mais c'est une première expérience le Togo n'a rien à perdre, on a qu'à gagner. Nous sommes venus conquérir la CAN (CAN féminine 2022) et je pense que mon mot sera de demander aux filles de pouvoir faire mieux lors des deux prochains matchs. Nous n'avons rien à perdre, nous sommes venues pour jouer, nous allons donné le meilleur de nous-même pour pouvoir affronter les équipes expérimentées.