Tunisie: [CAN 2022] - Mariem Houij (Femme du match) - "Je pensais seulement à marquer et rendre heureux mon pays"

La Tunisienne Mariem Houij a été élue "femme du match " lors de la rencontre entre la Tunisie et le Togo. Elle se dit heureuse et dédie cette distinction à toutes ses coéquipières. C'était lors de la conférence de presse d'après match ce 3 juillet 2022.

Journaliste - nous sommes heureuses d’être ici, d’être la femme du match, mais ceci est le résultat du travail de toute une équipe

Joueuse : C'est une belle victoire, avec un but inscrit dans les premières secondes du match ? Est-ce que ça donne des ailes pour la suite ? je pense qu'on commence tous les matches et pour le match suivant. on essaye de prendre notre temps, bien sur le fait le que j'ai marqué un but aussi vite va me motiver pour la suite du championnat.

Journaliste - comment tu te sens, avant d'affronter le Cameroun, vous avez très bien joué aujourd'hui

Joueuse : nous personnellement on se prépare pour cette CAN depuis un moment, et je pense qu'on peut faire des efforts et avoir des résultats très satisfaisant. On voudrait rendre heureux la Tunisie, le premier match est difficile pour toute l'équipe. Il est spécial, donc pour les matches qui viennent on va être moins stressés et on va mieux jouer et bien sur la Tunisie on est connu au niveau local et africain.

Journaliste - On peut dire que la Tunisie dans le foot féminin a un parcours exceptionnel

Joueuse : on lui souhaite tout le succès, elle a donné beaucoup au foot tunisien

journaliste - le but le plus rapide de la compétition

Joueuse : je n'ai pas réfléchi, penser pas à marquer le meilleur but, je pensais seulement marquer et rendre heureux mon pays et mon équipe, c'était l'essentiel

