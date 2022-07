Afrique: [CAN 2022] - Tunisie 4-1 Togo - Samir Landolsi, " On a gagné ce match, c'est le plus important "

interview

La Tunisie a battu 4-1 le Togo ce dimanche soir, lors de leur premier match dans le Groupe B de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022.

Le match s'est joué au Complexe Mohammed V à Casablanca. Une équipe affamée des Aigles de Carthage a écrasé des Eperviers Dames en manque d'expérience et réduite à dix. En Conférence de presse, Samir Landolsi a exprimé sa satisfaction.

Journaliste : Qu'est-ce que vous pensez du match ?

C'était le premier match hier je l'ai dit déjà en conférence de presse que ce serait difficile. Vous avez vu que le Maroc à gagné 1-0 le Burkina Faso. Le Cameroun et la Zambie ont fait 0-0. C'est toujours difficile le premier match. Et on en parlait avec les filles avant le match. Heureusement pour nous, on a marqué en début de match. J'étais pas content de la fin de la première mi-temps. C'est difficile de réussir le premier match mais la deuxième période grâce à Dieu on a gagné ce match, c'est le plus important pour nous.

Journaliste : Est-ce que l'aura de l'équipe masculine de la Tunisie influence cette équipe féminine aujourd'hui ?

Le foot féminin a commencé tardivement par la prolongation. Mais, toujours l'équipe nationale des garçons, c'est l'image de tout le monde, des jeunes garçons et filles. Notre équipe nationale est heureusement qualifiée pour la Coupe du monde (Qatar 2022), ça excite et ça encourage l'équipe, ça booste le mental de notre équipe. C'est notre objectif d'aller au deuxième tour et la qualification des garçons va leur permettre d'aller plus loin inch'Allah !

Journaliste : Comment avez-vous trouvé l'équipe togolaise aujourd'hui ?

On a bien regardé l'équipe du Togo, une équipe jeune, elle joue très bien surtout le plan groupe sur le plan défensif. Elle manque beaucoup d'initiatives au niveau offensif. Elle joue direct, des balles langues. Elle nous a créé beaucoup de problèmes sur le plan défensif. Une équipe qui peut dans les années à venir progresser si on l'entraîne bien.

Journaliste : Hormis l'équipe féminine il y a une autre femme tunisienne sportive qui a réussi à marquer les esprits aujourd'hui c'est Ons Jabeur avec sa victoire dans le tennis. Est-ce que vous la suivez et est-ce que le mois de juillet 2022 peut être le mois de la femme tunisienne ?

Une bonne question Ons Jabeur, c'est une fille fétiche pour toutes les filles tunisiennes, toutes les femmes et les hommes tunisiens vraiment c'est une joueuse qui qui donne beaucoup qui se bat son expérience ainsi tout le monde à faire de même dans d'autres disciplines. C'est une joueuse qu'on suit toujours. Espérons que notre équipe féminine fera de même.