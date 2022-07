Afrique: [CAN 2022] - Tunisie 4-1 Togo - Ella Kaabachi, " On est tombé sur une belle équipe du Togo "

interview

La Tunisie a obtenu une écrasante victoire 4-1 contre le Togo ce dimanche soir, lors de leur premier match dans le Groupe B de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022. Pour Ella Kaabachi, les Togolaises ont bien joué, mais le carton rouge a facilité la tâche aux siennes.

Le match s'est joué au Complexe Mohammed V à Casablanca. Une équipe affamée des Aigles de Carthage a écrasé des Eperviers Dames en manque d'expérience et réduites à dix. Lors d'une interview exclusive, Kaabachi s'est confiée à Africa Top Sports.

ATS : C'était une belle victoire pour débuter cette CAN féminine 2022 ?

On a montré qu'on était capable de jouer au football malgré qu'on est tombé sur une équipe difficile à jouer. Après, le fait qu'elles aient pris un carton rouge, ça nous a un peu facilité les choses sur la fin de match.

ATS : Est-ce qu'il y a une fierté aussi de représenter ce pays la Tunisie et en même temps avec l'aura de l'équipe masculine ?

C'est une fierté. Evidemment, c'est une fierté. Maintenant, c'est la première victoire - j'ai appris que c'était la première victoire en Coupe d'Afrique - donc on est d'autant plus fier et surtout avec la manière.

ATS : Comment vous vous sentez pour la suite, est-ce que ça vous donne des ailes justement avec ce groupe où il y a la Zambie et aussi le Cameroun?

Bah ! C'est le but, que ça nous donne des ailes parce qu'on est tombé sur une belle équipe du Togo. Je pense qu'elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes et c'est un adversaire très respectable. Maintenant je pense qu'on va tomber sur de plus gros morceaux encore surtout le Cameroun qui a l'habitude de ses compétitions. Donc, avoir les pieds sur terre. Aujourd'hui on va savourer et demain on va vite retourner au travail et se remobiliser pour la suite. Parce que ça va être des matchs plus compliqués.

ATS : Comment vous vous sentez j'imagine que vous ne faites pas beaucoup de rassemblement entre vous. Vous venez de la France ce que vous apportez aussi de la France vous apportez un élan dans cette équipe tunisienne.

On essaie d'apporter beaucoup d'expériences parce qu'il faut dire la vérité, le foot féminin en Tunisie n'est pas développé, si ce n'est que très peu. On essaie d'apporter beaucoup d'expériences et elles (les tunisiennes résidentes), après elles ont leur identité tunisienne. Donc c'est un beau mélange on va dire et on arrive à avoir une très bonne cohésion donc ça se voit sur le terrain je pense.