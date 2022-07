Afrique: [CAN 2022] - Tunisie 4-1 Togo - Odette Gnintegma, " Il y a eu un peu de peur et c'est ça qui a tout basculé "

Odette Gnintegma éprouve du regret malgré qu'elle ait marqué le premier but du Togo à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022. C'est après la défaite 4-1 dimanche soir lors de leur premier match dans le Groupe B.

Le match s'est joué au Complexe Mohammed V à Casablanca. Une équipe peu expérimentée des Eperviers Dames s'est écrasée contre le rouleau compresseur des Aigles de Carthage.

Journaliste :

Comment vous expliquer cette défaite une accumulation d'erreurs il manque d'expérience comment vous expliquer cette défaite ?

Bon, on voulait gérer la situation mais il y a eu un peu de peur et c'est ça qui a tout basculé sinon il y avait de l'envie, il y avait de la détermination pour pouvoir arracher ses trois points mais malheureusement on n'a pas su gérer quelques détails. Il y avait quelques détails qui nous manquaient qu'on a pas su gérer.

Journaliste : Le premier but encaissé après 17 secondes ça a vraiment plombé votre mental ?

Effectivement on ne s'attendait pas à ça ! C'était une surprise. Bon on continue de travailler, il y a encore des matchs devant nous, tout est possible.

Journaliste : Ce sont des débuts très difficiles mais vous marquer quand même néanmoins le premier but de l'histoire de votre pays à la Coupe d'Afrique des nations féminine ça représente beaucoup pour vous ?

C'est une fierté pour moi d'avoir marqué le premier but du Togo et j'en pense faire encore durant les deux derniers matchs de groupe qui nous reste.

Journaliste : On a l'impression que vous êtes dépité, vous avez pris aussi un premier carton rouge.

Mais ça va aller, ça va aller.

Journaliste : Vous êtes aussi un peu la fille du coin, vous jouez dans un club qui n'est pas très loin d'ici au Maroc.

C'est une fierté comme je l'avais dit, on continue de travailler je pense en faire plus.