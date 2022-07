Cote d'Ivoire: Man - Le maire satisfait de la modification du budget lors de la 2ème session du conseil municipal

La deuxième réunion du conseil municipal de l'exercice 2022, a eu lieu ce jeudi 23 juin 2022 dans la salle Amadou Gon Coulibaly de l'hôtel communal de Man. Cette réunion a été présidée par le secrétaire général 01 de la préfecture de Man, Bah André Yao. 6 points étaient au menu de cette seconde session à savoir notammen: l'examen et adoption de l'état d'exécution du budget au premier trimestre de l'exercice 2022, l'examen du budget modificatif N⁰01 de l'exercice 2022 et l'examen du programme triennal 2023-2024 et 2025. D'entrée le premier magistrat s'est félicité de l'adoption du projet du budget modificatif qui est passé de 899 millions à 1 milliards 200 millions de francs CFA.

Ce qui selon lui reflète la réalité de la commune de Man. Au titre des informations, le maire a annoncé un protocole d'accord entre l'Anaged et la municipalité pour enfin trouver une solution idoine aux problèmes d'ordures à Man. En attendant, pour pallier au problème de ramassage qui est indépendante à la mairie à cause de la panne liée à la chargeuse, le maire et son conseil ont signé un accord avec un opérateur privé pour ramasser les ordures le temps que la chargeuse de la mairie soit en état.

Toujours au niveau de l'assainissement, la mairie à travers l'office national de l'assainissement et du drainage (ONAD) décide de faire le curage des grands caniveaux en élargissant le lit du fleuve afin d'éviter les inondations. Quant au programme triennal pour les 3 années à venir plusieurs projets majeurs dans les secteurs de l'éducation, de l'assainissement, de la santé, du reprofilage, dans le sport et le social ont été adoptés.

Ce sont entre autres : la clôture du cimetière municipal, l'aménagement du nouveau cimetière, la construction de 10 blocs de latrines de 6 cabines dans certaines écoles primaires de la commune de Man, la construction d'un marché au quartier blockoss, la construction de 6 classes plus latrines au quartier blockoss si tu veux, l'aménagement de la place de la paix, la Construction de la maison des retraités de Man, la Construction de 3 classes plus latrines au quartier campus,

L'acquisition d'équipements médicaux Hkb, Libreville, et Grand-Gbapleu, la construction de 6 classes plus latrines au groupe scolaire Libreville, la construction d'un centre pour les handicapés, l'acquisition d'un nouveau terrain pour la nouvelle gare routière, l'aménagement de la place de la paix. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Man n'est pas passé par le dos de la cuillère pour asséner ses vérités aux populations notamment sur la question des ordures.

Tout en saluant les efforts de l'équipe municipale, il a demandé aux populations de jouer franc jeu en y mettant du sien dans cette tâche qui n'est pas du fait de la mairie seulement. Aux chefs traditionnels, il a souhaité qu'ils s'impliquent plus dans la gestion de la commune afin de faciliter la mission au maire. Le maire pour sa part a remercié son équipe pour la tâche déjà accomplie et s'est engagé à continuer ce pourquoi les populations lui ont confié la destinée de la commune.