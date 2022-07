Cote d'Ivoire: CAFOP de San pedro - Baptême de la promotion anne ouloto avec 530 élèves maîtres

Dernère publication 04/07/2022 à 11:09 min

Le samedi 2 juillet 2022, la 6e promotion des élèves-maîtres du CAFOP de San Pedro a été baptisée sur le site même de cette structure de formation d'instituteurs ; en présence du représentant de la marraine, Anne Désirée Ouloto ministre de la fonction publique dont le nom a été donné à cette 6e promotion du CAFOP de San Pedro.

Cette cérémonie a été l'occasion pour les élèves-maîtres au nombre de 530 de rendre hommage au Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, à son gouvernement, à la ministre Mariatou Koné, à l'ensemble des acteurs du système éducatif ivoirien et aux autorités administratives de la région, pour la formation de qualité qu'ils ont reçue.

Le directeur des ressources humaines du ministère de la fonction publique , Tio Louis Serge, représentant de la marraine, a exprimé la gratitude de la ministre Anne Ouloto aux nouveaux enseignants pour le choix de sa personne comme marraine de cette cérémonie. Il a reconnu la dextérité et l'efficacité des Enseignants-Formateurs. Tio Louis Serge a également rendu au nom de la marraine un vibrant hommage au président Alassane Ouattara dont la vision globale pour un meilleur développement de la Côte d'ivoire a permis un renforcement notable des acquis et de la performance des CAFOP en Côte d'ivoire. Aux filleuls de la promotion 2020-2022, il a , au nom de la présidente du conseil régional du Cavally prodigué de sages conseils et les a encouragés à demeurer dans la persévérance, le sérieux et surtout à être des personnes engagées au service des élèves qu'ils auront sous leur responsabilité. " Quelles que soient les difficultés restez attachés aux valeurs citoyennes et républicaines dans la réussite de vos élèves ", a indiqué l'émissaire d'Anne Ouloto

Il a souhaité bonne chance à toutes et à tous pour les examens de fin d'année qui se tiendront à partir du mardi 5 juillet prochain.

Au nom de ses camarades, Kpehegnan Rockefeller , président de la 6ème promotion du CAFOP a dit les raisons du choix de la ministre Anne Ouloto :" Tout d'abord, vous êtes la maman de la jeunesse ivoirienne. Vous avez soutenu bon nombre de jeunes pour leur réinsertion dans la société. Votre parcours nous inspire et nous voulons être votre prototype ", a dit le président de la 6 e promotion. Avant de s'adresser à ses camarades de promotion :" Nous rejoindrons nos différents postes dans quelques mois. N'oublions pas que nos valeurs seront nos premiers repères, n'oublions pas non plus que chacun de nous, est responsable de l'ensemble de son établissement. Le mauvais comportement de l'un ternira l'image de tous. L'amélioration du système éducatif dépend de l'action de chacun, à son niveau".

Pour terminer, au nom de ses camarades de promotion, il s'est engagé à faire en sorte que l'orientation donnée par la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation , Mariatou Koné de tourner dos à la fraude soit appliquée par les 530 élèves maîtres.

Pour le directeur du CAFOP de San Pedro, Konan Charles, cet engagement des élèves maîtres est un honneur à toute la famille de l'éducation nationale et aux formateurs du CAFOP de San Pedro. Il a exprimé sa reconnaissance à la marraine de la 6 e promotion , la ministre Anne Ouloto.