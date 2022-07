Togo/Tunisie: Entame catastrophique des Eperviers (Dames) devant la Tunisie

La sélection féminine de football a fait son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des nations (CAN) hier Dimanche 03 Juillet 2022 au Maroc.

L'équipe féminine togolaise a été largement battue par celle de la Tunisie au complexe sportif Mohamed V de Casablanca.

Dans la première minute après le coup d'envoi, la Tunisienne Mariem Houij a ouvert le score qui sera doublé à la 12ème minute par sa coéquipière Sabrine Ellouzi.

L'attaquante des Eperviers dames, Odette Gnintegma sur pénalty à la 21è a essayé de réduire le score mais pas de mettre la sélection togolaise sur de bons rails.

Après 60 minutes de jeu, les filles de Kaï Tomety encaissent de nouveau un but signé Sabrine Ellouzi. Mariem Houij va surprendre la gardienne togolaise Âme Amouklou avec une frappe que celle-ci marquera contre son camp.

Les Aigles de Carthage ont donc infligé le lourd score de quatre buts à un aux Eperviers Dames pour leur premier match en CAN.

La sélection togolaise devra prendre des points lors des deux prochaines rencontres, contre la Zambie et le Cameroun, pour conserver leurs chances de qualification en huitième de finale.

"Le score est un peu lourd mais c'est une première expérience. Le Togo n'a rien à perdre, on n'a qu'à gagner. Nous sommes venues conquérir la CAN. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour mieux faire au second et troisième match. Nous avons vu jouer le Cameroun et la Zambie et je suis sûre que nous avons des arguments pour pouvoir contrecarrer les assauts des camerounaises et des zambiennes", a déclaré Kaï Tomety au terme de la rencontre de ce dimanche 03 juillet 2022.