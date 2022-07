Sénégal: Saint-louis première cérémonie de graduation à l'UFR SAT de l'UGB - 220 étudiants issus de 5 promotions ont reçu leurs diplômes de Maste

Les responsables de l'l'Unité de Formation et Recherche (UFR) des Sciences Appliquées et de Technologies de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont organisé ce week-end leur première cérémonie de graduation.

Au total, 220 étudiants de 5 promotions ont reçu leurs diplômes de Master. Ces derniers sont invités à cultiver des valeurs telles que l'humilité, la droiture, le don de soi, mais aussi à servir et non se servir et donner un sens à leur vie pour réussir plus tard dans le monde du travail. Les organisateurs de cette cérémonie de graduation en ont profité aussi pour primer les meilleurs élèves des séries scientifiques des établissements du moyen secondaire afin de les inciter à poursuivre sur cette lancée.

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité avant-hier, samedi 2 Juillet, la première cérémonie de graduation des étudiants en Master drecherche de formation et de rechetout (Ufr) des Sciences Appliquées et de Technologies (SAT). Ils sont en tout 220 étudiants à avoir reçu leurs parchemins (diplômes de Master) en présence du Pr Soukeye Dia Tine, venue représenter le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que des autorités administratives, universitaires et des parents d'étudiants. Ils y ont eu tous droit à une leçon inaugurale sur le thème " l'Éthique entre l'activité scientifique et la vie professionnelle, une approche systémique de la conjonction ". Celle-ci a été prononcée par le Pr de Sociologie, Djiby Diakhaté et a porte é sur la nécessité de développer la mystique du travail bien fait, un grand panel animé par le Pr Mary Teuw Niane et les anciens Directeurs de cette Ufr, etc, ont marqué cette cérémonie de graduation.

Pour sa part, le Recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le Pr Ousmane Thiaré, a saisi cette occasion pour s'adresser aux 220 récipiendaires. " Il s'agit d'un seuil crucial dans la formation des êtres humains. En effet, l'UGB vous a inculqué des connaissances et des valeurs qui seront très utiles durant toute votre vie et qui vous permettront de travailler dans tous les domaines économiques. Vous serez des citoyens responsables et vous allez vous insérer facilement dans le monde du travail ", a-t-il dit tout en leur invitant à rejoindre le Réseau des alumnis de l'UGB, devenus aujourd'hui, partout où ils sont en service, des Ambassadeurs de cette Université de Sanar. Le Directeur de cette Ufr, Pr Abdoulaye Dème, a lui aussi rappelé que l'Ufr/SAT a eu à former jusqu'ici plus de 3000 diplômés sénégalais et étrangers originaires d'une dizaine de pays de la sous-région. Il s'agit en effet de diplômés en Mathématiques, Informatique, Electronique et Télécommunications.