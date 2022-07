Afrique: [CAN 2022]-Coach Burundi - " On est venu au Maroc pour montrer ce qu'on sait faire "

interview

Pour leur première participation à une phase finale de CAN féminine de football, les Burundaises viennent sans complexe et sans peur aussi. Le Burundi sera opposé ce lundi 4 juillet au Bostwana qui découvre aussi la compétition pour la première fois. En conférence de presse de veille de match, la coach Ininahazwe Belyse et la capitaine Niyomwungere Peace Olga se sont prononcées sur leurs ambitions et chances aussi pour cette compétition, non sans oublier de parler de leurs deux autres adversaires du groupe à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud.

ATS- Journaliste - sur le match contre Botswana?

Capitaine - Tout d'abord nous sommes contentes d'être ici au Maroc et merci de nous avoir accueilli les joueuses sont bien préparées, bien en forme, et chaque joueuse est prête pour le match de demain. Oui c'est notre première can féminine et pour elles aussi [le Botswana], nous ferons de notre mieux pour ce premier match.

ATS- Journaliste - L'équipe est-elle prête selon vous ?

Assistance coach - Hier soir on s'est bien entraîné le soir, toutes les joueuses sont en bonne santé, elles sont bien moralement, elles sont prêtes pour l'entrainement officiel et le match de demain contre le Botswana.

ATS- Journaliste - Comment se passe votre préparation morale et physique face au Nigeria et l'Afrique du sud dans ce groupe?

Coach - Nous sommes dans la compétition, on s'est bien préparé au Burundi. On n'a pas peur, on est venu montrer ce qu'on sait faire, on n'a pas peur du Nigeria ou d'autres pays. Toutes sont des femmes, elles joueront bien sans peur, les joueuses sont prêtes.

ATS - Journaliste - Vous avez eu un tournoi CECAFA, vous êtes arrivées jusqu'à la finale (défaite 3-1 contre l'Ouganda). Que gardez-vous de ce tournoi ?

Coach - La Cecafa a été une bonne opportunité pour nous, pour voir notre niveau et nous préparer pour la CAN. C'était comme des matches préparatifs pour nous, et nous sommes prêtes. On a montré ce qu'on sait faire on a bien joué et on va continuer de jouer ainsi.

ATS - Journaliste - Vous venez a un âge très jeune. Comment vous sentez-vous ?

Capitaine - Je suis jeune, mais quand même dans le foot je ne suis pas jeune (sourire), nous allons donner le meilleur et ce sont des filles [aussi en face de nous]

ATS- Journaliste - Que pensez-vous des forces clés de votre équipe ?

Coach - Nous réfléchissons ensemble comme une équipe, nous sommes ensemble, nous allons donner le meilleur.