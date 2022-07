Madagascar: Telma Coupe - Elgeco Plus remporte le ticket continental

Les protégés de Raux Auguste retrouvent la scène continentale après leur victoire face à Fosa Juniors FC.

Quatre ans plus tard, l'équipe d'Elgeco Plus remporte à nouveau la Coupe de Madagascar. Dino et compagnie ont soulevé le trophée, hier, en fin d'après-midi, après leur victoire en finale contre la formation de Fosa Juniors FC de Boeny par 1 but à 0. L'unique but marqué par Tsila à la 55e mn a permis à l'équipe hôte évoluant sur son propre terrain de remporter la victoire. Ce sacre boucle la saison pour Elgeco Plus qui valide aussi son ticket pour la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Pourtant, lors de la finale, la première mi-temps était assez timide et équilibrée, les deux équipes sont restées très prudentes. À la pause, elles ont quitté le terrain sur le score nul et vierge.

De retour des vestiaires, Elgeco Plus bénéficiant de l'avantage de jouer sur son propre terrain est passé à la vitesse supérieure. Tsilavina Ramahandrison arrive à faire trembler le filet de Fabrice à la 55e minute. " En plus du terrain, tous les joueurs étaient concentrés. Après le premier but, nous avons gardé cette avance en renforçant la ligne défensive", nous a confié Dino, le capitaine de l'Elgeco Plus. Les Majungais du Fosa Juniors FC ont essayé de revenir au score, mais c'était presque une mission impossible face aux défenseurs d'Elgeco Plus et surtout du gardien Nina Rakotoasimbola. Une fois de plus, Nina était décisif comme il l'a fait au stade des demi-finales lors de la séance de tirs au but.

" C'était un match très rythmé. Les deux équipes méritaient toutes les deux leur place en finale, mais nous avons gagné avec ce but marqué. La concentration et le travail finissent toujours par payer ", a souligné Nina, meilleure gardien du tournoi.L'équipe d'Alfred Andriamanampisoa, le premier vice-président de la Fédération malgache de football, remporte sa quatrième étoile après 2013, 2014 et 2018.

La CAF a fixé la date du 31 juillet pour le dernier délai réglementaire pour que les associations membres soumettent leurs demandes d'engagement. La période d'inscription des joueurs éligibles se fera du 1 au 15 août 2022. Le premier tour préliminaire se disputera du 9 au 11 septembre pour le match aller et du 16 au 18 septembre pour le match retour.

Les onze premiers rentrants

Elgeco Plus : Nina, Tsila, Toni, Datsiry, Benteke, Doddy, Mamisoa, Dino, Onja, Lucien et Safidy

Fosa Juniors FC :Fabrice, Naina, Lolody, Dimitry, Radokely, Tsiry, Dax, Vevé, Jean Yves, Drogba et Njiva.

Les trophées

Entraîneur vainqueur : Auguste Raux.

Meilleur gardien : Zakanirina Rakotoasimbola

Meilleur buteur : Lalaina Jacquot Manampisoa

Meilleur Joueur : Solonjatovo Rakotoarisoa Dit Doddy.