Afrique du Nord: JM - 8e journée prolifique pour l'Algérie avec 4 médailles d'or

Oran — La moisson algérienne aux Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet), a été enrichie par quatre nouvelles médailles d'or remportées grâce à l'athlétisme, la natation et l'escrime, lors des épreuves de la 8e journée disputées dimanche.

Après une 7e journée marquée par une seule médaille de bronze, oeuvre du sprinter Abdenour Bendjemaâ sur 400m, la participation algérienne s'est illustrée dimanche en remportant un total de 10 médailles : 4 or, 3 argent et 3 bronze.

L'escrimeuse Saoussen Dlindah Boudiaf a montré la voie en remportant l'or du sabre féminin, face l'Italienne Rebecca Gargano (15-7), lors de la 1ere journée d'escrime disputée au Centre de conférences Mohamed Ben Ahmed.

La deuxième médaille d'or décrochée par l'Algérie durant cette 4e et dernière journée de l'athlétisme, a été l'oeuvre du relais masculin du 4x400 m. Le quatuor composé des coureurs Bendjemaa-Gouaned-Lahoulou-Moula a bouclé la course avec un chrono de 3 :03.41 devant la Turquie (3 :04.45) et la Slovénie (3 :05.12). L'Italie qui a pris dans un premier temps la médaille d'argent a été disqualifiée en raison d'un mauvais passage de témoin.

Engagé sur le 110 m haies, Amine Bouanani, s'est adjugé l'argent (13.38), améliorant du coup son record d'Algérie, établi samedi en demi-finale (13.44). La médaille d'or est revenue au Chypriote Trajkovic Milan (13.34).

Déja sacré au triple saut, Mohamed Yasser Triki, a remporté la médaille de bronze du concours de saut en longueur, en réalisant une marque de 7.80 m, derrière le Serbe Anic Lazar (7.83 m), et le Français Bey Loucif, champion méditerranéen (7.90 m).

Au centre nautique, les amoureux de la natation ont dû attendre les courses de la 3e journée pour assister à la première médaille d'or, remportée par Jaouad Syoud sur le 200 m quatre nages (1:58.83), terminant à égalité avec le Grec Vazaios Andreas, qui a également remporté la breloque en vermeil. La médaille de bronze est revenue à l'Italien Matteazzi Pier Andrea (2 :00.24).

De l'autre de la ville, plus précisément au Palais des expositions de Mdina Jdida, l'haltérophilie algérienne a brillé grâce à Maghnia Hammadi (71 kg), qui s'est adjugée deux médailles (argent et bronze). Hammadi a eu l'argent du mouvement de l'arraché, en soulevant une barre à 100 kg, derrière la médaillée d'or, l'Egyptienne Neama Said (101kg). A l'épaulé-jeté, l'Algérienne a pris la médaille de bronze, grâce à son second essai à 121 kg. L'or est revenu à l'Egyptienne Neama Said (125kg).

De son côté, Faris Touairi s'est contenté de la médaille de bronze en soulevant une barre à 161 kilos, dans l'épreuve de l'arraché (89 kg). Le concours a été remporté par l'Italien Antonino Pizzolato, qui a réussi à soulever 172 kg.

Côté déceptions, les quatre taekwondoistes algériens (2 messieurs et 2 dames) ont été éliminés dès le premier tour. Hani Tebib (68 kg) s'est incliné (27-22) contre le Français Slimane Alaphilippe, alors qu'Abdelmalek Bendaïkha (80 kg) a été éliminé (18-6) par le Bosnien Dinko Segedin.

Chez les dames, Nada Baâtouche (-49 kg) et Samia Zeane (-57 kg), ont été dominées respectivement par la Serbe Vanja Stankovic (32-15) et la Chypriote Markella Teggeri (26-6).

Dans les épreuves du tir sportif, disputées au centre de tir Hassi Ben Okba, Salaheddine Bouali et Fouad Abid, engagés en Trap, ont échoué à se qualifier pour les demi-finales en terminant respectivement à la 24e et 26e places. Chez les dames, Benkhoucha Lynda et Zeggane Saadia n'ont pas concouru.

En équitation (saut d'obstacles), le meilleur classement côté algérien a été réalisé par Brahim Aït Lounis (7e place), devant ses compatriotes Sid Ali Allali (9e) et Abdelkader Benharrats (20e), alors que Mohamed Mesrati n'a pas pris part au concours.

A la base nautiques des Andalouses, où sont déroulées les épreuves de voile, Wassim Ziani et Abdelkhalek Boussoura (Laser) ont terminé successivement à la 19e et 21e places. Chez les dames (Laser Radial), Mallia Karassane a terminé à la 17e place, juste devant sa compatriote Maissa Abdelfettah.

Dans l'épreuve de l'iQFoil, Ahmed Ramzi Boudjatit a raté l'occasion de figurer dans le top 10, en terminant à la 11e place, tandis que Rami Boudrouma a bouclé la course à la 13e position. Nadjet Amina Berrichi et Katia Belabbas ont fermé la marche de l'iQFoil féminin en terminant à la 13 e et 14e places.

Enfin, en sports collectifs, l'équipe masculine du basket 3x3 a terminé à la 5e place après sa victoire en match de classement face au Portugal (21-17), à la place Sidi M'hamed.