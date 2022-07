Algérie: 60e anniversaire de l'indépendance - Une série de mesures adoptées pour permettre aux citoyens d'assister au défilé militaire

Alger — La wilaya d'Alger a annoncé avoir pris une série de mesures et dispositions pour permettre aux citoyens d'assister au grand défilé militaire prévu mardi matin sur la route nationale (RN) 11 à proximité de Djamaâ El Djazaïr.

"En application des instructions des hautes autorités du pays relatives à la préparation du grand défilé militaire prévu dans la capitale mardi matin sur l'autoroute en face de Djamaâ El Djazaïr vers la cité Mokhtar-Zerhouni (Les Bananiers), et afin de permettre aux citoyens de suivre de près ce grand défilé militaire, le wali d'Alger informe les citoyennes et les citoyens que les services de la wilaya ont pris une série de mesures et dispositions pour veiller à leur confort et leur sécurité", a indiqué dimanche soir un communiqué des services de la wilaya.

Il s'agit de "la mise à disposition de divers moyens de transport en commun, tels que les bus et les trains, pour transporter gratuitement les citoyens souhaitant suivre ce défilé à partir de points précis dans toutes les communes de la capitale (aller-retour) selon le programme joint à ce communiqué (publié sur la page Facebook de la wilaya), et ce, en coordination avec les circonscriptions administratives et les communes, l'Etablissement public de transport urbain et suburbain de la ville d'Alger (ETUSA), la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la société Talaba, a précisé la même source.

"De l'eau potable sera mise à la disposition des citoyens en quantités suffisantes tout au long du trajet du défilé et des toilettes sont également prévues sur place", a ajouté le communiqué.

"Tous les agents et acteurs de la société civile seront mobilisés pour encadrer les citoyens et veiller à leur confort", ont assuré les services de la wilaya d'Alger, invitant les citoyens à "rejoindre tôt les points de départ des bus pour qu'ils puissent arriver au parking des "Sablettes" avant 8h00".