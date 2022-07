Algérie: Plate-forme "Glorious Algeria" - Vitrine du 60e anniversaire de l'indépendance

Alger — Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a lancé, dimanche, la plate-forme numérique "Glorious Algeria" (Glorieuse Algérie) dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, qui représente la vitrine de cet évènement par excellence.

Lors du lancement officiel de "Glorious Algeria" au siège du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a affirmé que cette plate-forme "retrace le riche parcours de la Glorieuse histoire de notre Nation, ainsi que les réalisations de l'Algérie pendant soixante ans d'indépendance", soulignant qu'elle représente "la vitrine de l'Algérie, historique et civilisationnelle, à travers laquelle le visiteur, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, pourra connaître la réalité, loin des campagnes de dénigrement menées par les ennemis haineux de l'Algérie".

De son côté, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé que cette plateforme "connaîtra, pendant une année, des festivités et des manifestations célébrant le passé glorieux et le présent radieux de l'Algérie", ajoutant que cet espace numérique "traduit à juste titre le slogan du 60e anniversaire de l'indépendance, "Histoire glorieuse, nouvelle ère". Un espace à travers lequel nous œuvrons à fournir un contenu historique aux connotations symboliques qui reflètent la Glorieuse histoire de l'Algérie et sa civilisation, à travers la préhistoire, l'histoire antique, l'avènement de l'islam, l'histoire moderne et contemporaine de notre pays", a-t-il expliqué.

Elaboré sous la supervision d'enseignants chercheurs académiciens spécialisés, en vue de mettre en avant la dimension civilisationnelle de l'histoire de notre Nation, "Glorious Algeria" inclut un volet important dédié aux réalisations de l'Algérie indépendante et celles accomplies à l'ère de l'Algérie nouvelle, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans les différents domaines politique, diplomatique, socio-économique, culturel, et de la préservation de la mémoire nationale à laquelle il accorde une importance particulière", a indiqué M. Rebiga.

Selon le ministre, "cet espace numérique donne un aperçu de toutes ces réalisations et montre les efforts consentis pour la préservation du legs des chouhada".

Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatif à la modernisation de l'administration publique et à la création de contenus numériques nationaux de qualité au titre de la transformation numérique de l'administration publique.

Pour le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, le lancement de cette plateforme numérique est une "étape importante dans la mise en œuvre du Plan d'action du gouvernement dans son volet relatif à la transformation numérique de l'administration publique".

Cette plateforme qui consacre le slogan du 60e anniversaire de l'indépendance "Histoire glorieuse, nouvelle ère" propose une mine d'informations et des services interactifs (en langues arabe et anglaise) à partir d'un contenu historique hautement symbolique traduisant l'histoire glorieuse et la civilisation de l'Algérie.

Elle a été développée par une startup composée de jeunes expérimentés dans le domaine des technologies Web, sous la supervision de l'accélérateur de startups "Algeria Venture", établissement public sous la tutelle du ministère délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups.

Des membres du gouvernement, des cadres supérieurs de l'Etat, des moudjahidate et des moudjahidine ont assisté à la cérémonie de lancement de la plateforme "Glorious Algeria".