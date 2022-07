Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Le JEC appelle les journalistes à l'impartialité

L'organisation Journalisme et éthique Congo (JEC) a demandé, lors de la conférence de presse animée par son directeur exécutif, Arsène Séverin Ngouela, le 2 juillet à Brazzaville, aux hommes de médias de respecter l'égalité entre candidats en cette période électorale, quelle que soit leur ligne éditoriale.

Arsène Séverin Ngouela a dit qu'il est reproché aux journalistes une certaine paresse dans l'exécution de leur profession, n'attendant que des invitations des organisateurs d'activités, au lieu de chercher eux-mêmes l'information. En plus, ces derniers refusent de couvrir les activités des candidats qui n'ont pas de moyens finaciers. " Je pense que nous pèchons, si nous laissons de côté les activités des candidats de l'opposition qui n'ont pas de moyens. C'est de notre responsabilité, nous qui sommes un pilier de la démocratie, de dire que l'élection au Congo est pluraliste. Il faut bien que les diverses voix figurent dans nos articles ", a précisé Arsène Séverin Ngouela, ajoutant que " si on ne le montre pas, qu'on ne l'écrit pas, qu'est ce qui va étayer nos propos pour dire que l'élection a été pluraliste ? "

A cet effet, il a interpellé les candidats, surtout ceux qui pensent avoir une certaine puissance parce qu'ils ont de l'argent, pour qu'ils laissent les journalistes accomplir librement leur travail .

" Nous demandons à tous les journalistes qui ont été influencés, empêchés de faire leur travail, de remonter l'information auprès de JEC. Nous prendrons position, nous dénoncerons ce candidat et ce parti politique. Tout le monde doit respecter les règles établies par la loi ; la loi existe, la loi sur la liberté de la presse qui est une partie de la loi électorale, la loi électorale elle-même et la loi sur le pluralisme dans l'audiovisuel congolais. Voilà les instruments qui guident la pratique du métier dans notre pays. En dehors de cela il n'y en a plus rien ", a-t-il souligné à l'endroit des candidats.

Par ailleurs, le directeur exécutif du JEC a rappelé aux professionnels des médias leur rôle de garder et surtout d'afficher leur indépendance, ne jamais la dissimuler, toujours la revendiquer et l'afficher. Dans son propos liminaire, Arsène Séverin Ngouela a demandé aux candidats qui battent campagne de faire de la place aux journalistes, à les laisser accéder à leurs activités et d'en faire un traitement professionnel qui peut ou ne pas rencontrer leur sentiment. " Les candidats et autres acteurs politiques ne peuvent pas empêcher les journalistes à faire leur travail de terrain. Chaque fois qu'un journaliste, en reportage sur le terrain de campagne électorale se fera heurter par un candidat, JEC prendra position ", a-t-il conclu.

Précisons que JEC est une organisation professionnelle regroupant des journalistes mais aussi des compétences extérieures, notamment des juristes. Ses missions sont de former les journalistes, les aider à faire leur travail, mais aussi de les protéger dans l'exercice de leur fonction.