Congo-Brazzaville: Danse - Lancement des préparatifs de la 8e édition de " Boya kobina "

En prélude à l'édition 2022 de la Rencontre internationale de danse et de musique de Brazzaville " Boya kobina ", l'espace Baning'Art invite les artistes nationaux et internationaux évoluant dans l'univers de la danse à s'inscrire, au plus tard le 31 juillet, en vue de participer à l'événement.

Comme lors de chaque édition du festival " Boya kobina ", l'appel à candidatures vise à réceptionner, analyser et sélectionner la crème des meilleures propositions soumises par les artistes qui auront postulé. L'appel est particulièrement ouvert aux danseurs, chorégraphes et performeurs. Pour candidater, plusieurs critères s'imposent aux artistes, entre autres, être artiste professionnel, proposer un spectacle datant de moins de deux ans et ne pas avoir déjà été programmé aux éditions précédentes du festival avec la même création.

Par ailleurs, les artistes doivent faire parvenir quelques éléments aux organisateurs pour leur candidature, comme le dossier complet du spectacle ou de la performance ; le lien vidéo du spectacle ou de la performance ; les photos du spectacle ou de la performance ; ainsi que la fiche technique. Pour plus de détails concernant l'appel à candidatures à cette huitième édition du festival Boya kobina, les artistes peuvent contacter l'espace Baning'Art via sa page Facebook.

Notons que " Boya kobina " c'est notamment des spectacles, des ateliers et formations. Pour l'heure, les organisateurs du festival n'ont pas encore dévoilé la date de sa tenue. Toutefois, le rendez-vous aura lieu comme à l'accoutumée à Brazzaville, proprement dit entre le quartier Kombé, au siège de l'espace Baning'Art, et l'Institut français du Congo. L'année dernière, le festival a connu la participation du Congo, pays hôte, de la République démocratique du Congo et de la France. Il est donc à espérer également, cette année, la participation d'artistes de divers horizons.

Implanté dans le quartier Kombé, à 17 km au sud de Brazzaville, l'espace Baning'Art est porté par le chorégraphe congolais Delavallet Bidiefono depuis 2014. Il est le premier lieu dédié à la danse contemporaine au Congo.