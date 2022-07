Afrique: [CAN 2022] - George Lutato (Coach Ouganda) - "Nous sommes prêts à donner notre meilleur pour ce match"

Avant d'affronter le Maroc le 5 juillet prochain, le selectionneur de l'Ouganda était face à la presse en ce jour. Il en ressort que l'équipe est confiante et sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur.

Journaliste - Sur la préparation pour le match contre le Maroc

Coach - ça sera notre deuxième match contre le Maroc. C'est l'adversaire que nous devons affronter avec toute notre force, car il nous faut un bon résultat pour rester dans la compétition. Nous sommes prêts à donner notre meilleur pour ce match.

Journaliste - Sur le match de demain, alors que le Maroc a eu une journée de plus pour se reposer

Coach - Hier on a joué, mais nous devons rester concentrés sur le programme. C'est une opportunité qui nous a été donnée, on a eu assez de temps pour récupérer et on est prêt pour le match.

Journaliste - vous savez que si vous perdez votre match demain vous quittez la compétition est-ce que ça vous met la pression ?

Coach - La pression est toujours là, il faut toujours se concentrer sur la victoire, si on perd... on n'a pas peur non plus, il faut qu'on sache jouer sous pression et nous allons faire de notre mieux pour bien jouer demain.

Journaliste - demain vous allez faire face au Maroc, vous avez vu le match contre le Burkina, avez-vous des tactiques appropriées contre le Maroc ?

Coach - Oui nous nous sommes bien préparés. Chaque match nous faisons de notre mieux pour déployer une stratégie adaptée. Contre le Maroc nous avons mis en place des tactiques pour jouer au mieux, c'est vrai que c'est l'hôte de la CAN mais nous sommes prêts à les confronter.