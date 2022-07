Afrique: [CAN 2022] - Les 3 tristes records du Togo à son entrée dans l'histoire du tournoi

Dimanche soir, l'équipe nationale féminine sénior du Togo a affiché une image décevante à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022. Une première rencontre historique qui avait tout d'une triste soirée.

1-But le plus rapide encaissé à la CAN féminine 2022 :

C'était la première participation du pays ouest-africain dans l'histoire de la compétition continentale. Conduites par la sélectionneuse, Kai Tomety, les Eperviers Dames ont encaissé un premier but après 17 secondes seulement. Aucune nation n'a encore subi cela depuis le début du tournoi au Maroc ce mois-ci.

2-Première nation à écopé d'un carton rouge direct à la CAN féminine 2022 :

Alors que le score était de 2-1, Djankalé Omolatcho Mégam Ella (54e) a écopé d'un carton rouge direct. Après huit matchs disputés depuis le début de la CAN féminine 2022, le Togo est la première nation à finir un match à dix.

3-CAN féminine 2022 : La plus lourde défaite et le plus de buts encaissés dans un match

A cette CAN, les Eperviers Dames ont établi aussi le triste record du nombre de buts encaissés (4) et de plus lourde défaite (4-1).

Points positifs :

L'un des points positifs de cette entrée fracassante, reste le premier but du pays inscrit dans l'histoire. C'est à l'actif du milieu de terrain de 23 ans Odette Gnintegma. Les siennes peuvent se réjouir d'avoir rejoint les pays ayant marqué au moins un but dans cette phase finale du tournoi. Le Burkina Faso, l'Ouganda, le Cameroun et la Zambie n'y sont pas encore parvenus.