Afrique: [CAN 2022]-Capitaine Ouganda - " Notre match contre le Maroc va déterminer le reste de la compétition "

En conférence de presse de veille de match, le coach et la capitaine de l'Ouganda se sont prononcés sur leur match de demain face au Maroc. Battu hier d'entrée par le Sénégal, l'Ouganda est dans l'obligation d'obtenir un bon résultat face au pays hôte de la Can Féminine. A en croire à la capitaine des Cresred Cranes, la défaite contre les Lionnes de la Teranga est déjà oubliée et leur match contre les Lionnes de l'Atlas déterminera leur avenir dans cette compétition.

Journaliste - Sur la préparation pour le match contre le Maroc

Coach - Ça sera notre deuxième match contre le Maroc, c'est l'adversaire que nous devons affronter, avec toute notre force, car il nous faut un bon résultat pour rester dans la compétition. nous sommes prêts à donner notre meilleur pour ce match.

Journaliste - Dans quel état d'esprit est l'équipe ?

Capitaine - merci beaucoup, en tant que capitaine je peux vous dire que nous sommes toujours concentrées, je pense que demain contre le Maroc ce n'est pas un match facile, c'est clair, mais nous sommes focus, déterminées, et nous sommes convaincues que nous allons avoir un excellent résultat, car nous voulons lever notre drapeau. Je sais que demain contre le Maroc c'est le résultat qui va déterminer le reste de la compétition, je pense que notre équipe est bien préparée et va passer.

Journaliste - Sur le match demain, alors que le Maroc a eu une journée de plus pour se reposer

Coach - Hier on a joué, mais nous devons rester concentrés sur le programme. C'est une opportunité qui nous a été donnée, on a eu assez de temps pour récupérer et on est prêt pour le match.

Journaliste - vous savez que si vous perdez votre match demain vous quittez la compétition est-ce que ça vous met la pression ?

Coach - La pression est toujours là, il faut toujours se concentrer sur la victoire, si on perd... on n'a pas peur non plus, il faut qu'on sache jouer sous pression et nous allons faire de notre mieux pour bien jouer demain.

Journaliste - Vous avez vu le premier match du Maroc et l'atmosphère fantastique, est-ce que vous allez quand même pouvoir apprécier de jouer et comment allez-vous gérer la pression ?

Capitaine - En tant qu'équipe nous jouons, nous avons déjà joué devant un grand public, et je pense que les joueuses vont pouvoir tenir sous la pression. Ils ont peut être un avantage de jouer à domicile, mais on va jouer notre meilleur jeu possible mais je pense que nous sommes meilleures [que lors du premier match] et que nous allons pouvoir gagner.

Journaliste - Demain vous allez faire face au Maroc, vous avez vu le match contre le Burkina, avez-vous des tactiques appropriées contre le Maroc

Oui nous nous sommes bien préparées, chaque match nous faisons de notre mieux pour déployer une stratégie adaptée. Contre le Maroc nous avons mis en place des tactiques pour jouer au mieux, c'est vrai que c'est l'hôte de la CAN mais nous sommes prêts à les confronter.