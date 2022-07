Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Le FDCT enseigne la bonne gestion des projets à ses bénéficiaires du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud - Ouest

Selon le directeur du FDCT, Alphonse Tougouma, les projets retenus sont également structurants et viables dans leur environnement

En marge de l'ouverture de son antenne régionale à Bobo-Dioulasso, le Fonds de développement culturel et touristique(FDCT) organise, du 04 au 07 juillet 2022 à la maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama Sanon, une formation de renforcement des capacités techniques des opérateurs culturels et touristiques sur la gestion efficiente des projets financés. Les participants sont les bénéficiaires de ses trois appels à projets, lancés en 2021 sur le genre, la décentralisation et la jeunesse, la cohésion sociale.

Spécifiquement, le FDCT souhaite que cette formation permette aux participants venus du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud- Ouest de : " Renforcer leur capacité en gestion des contrats ; maitriser les mécanismes de suivi des projets ; maitriser les techniques budgétaires et nomenclatures des pièces justificatives ; renforcer leur capacité en gestion de projets nationaux et internationaux ".

Les participants sont invités bien gérés leurs projets

Les 130 retenus doivent, selon le directeur général du FDCT, Alphonse Tougouma, contribuer à l'économie nationale. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, les projets choisis sont en phase avec les politiques culturelles et touristiques du Burkina Faso. Face aux difficultés de financement des secteurs de la culture et du tourisme, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a créé le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT).Son objectif est d'accompagner financièrement les activités de la culture et du tourisme pour assurer le développement des industries culturelles et touristiques en permettant aux secteurs de la culture et du tourisme de jouer un rôle substantiel dans le développement socio-économique du Burkina Faso.