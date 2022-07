Afrique: OLYMPISME IVOIRIEN - Le CNO-CIV et la CAHB, regards convergents sur le handball africain

Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire (CNO-CIV) et la Confédération africaine de handball (CAHB) ont décidé de s'approprier cet adage. C'est d'ailleurs le sens de la visite d'une délégation de la faitière du handball continental au siège du Comité national olympique, le jeudi 30 juin, aux Deux Plateaux-Vallons.

Conduite par le président de la CAHB, Dr Aremou Mansourou, et composée des présidents Aboubacar Karaboué (FIHB) et Philippe Bana (Fédération française de handball) et de la Secrétaire générale de la CAHB, Mme Nadège Namama Fadiga-Allangba, par ailleurs membre du CNO-CIV.

Le patron de la petite balle et sa délégation ont félicité le président de l'olympisme ivoirien pour sa brillante élection, avant d'évoquer avec lui les perspectives du handball africain et ivoirien. Une vision de développement de cette discipline partagée par Me Georges N'Goan qui a salué la démarche de la CAHB.

Il a affirmé sa ferme volonté d'accompagner toutes les initiatives tendant à promouvoir la pratique de cette discipline et à la développer.

C'est d'ailleurs à ce titre qu'il a invité le président de la Fédération ivoirienne de handball, Dr Karaboué, à rendre public son programme d'activités afin de permettre un accompagnement efficace du CNO-COV. Mais de préparer des champions pour les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 au Sénégal. "Dakar 2026, c'est demain, et c'est maintenant que ça se prépare. Travaillons à l'effet de sortir des champions", a-t-il conseillé.