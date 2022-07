Afrique: Football-CAN Cote d'Ivoire 2023 - La compétition se déroulera finalement en 2024

La meilleure option. Même si cela s'avérait évident, il fallait attendre l'annonce officielle. Et c'est fait depuis ce dimanche 3 juillet 2022 à Rabat au Maroc. Au sortir d'une réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine en marge de la Coupe d'Afrique des Nations féminine, le président de la CAF a livré l'information tant attendue. La CAN 2023 (juin-juillet) en Côte d'Ivoire a été décalée en janvier-février 2024.

"Je dois vous dire que je suis tellement fier du bon travail réalisé par la Côte d'Ivoire, avec d'excellents progrès. Le principal problème ici, c'est fondamentalement la pluie, le climat. C'est la seule et unique raison pour laquelle le Comité exécutif de la CAF a décidé de déplacer la CAN en Côte d'Ivoire en janvier/février 2024.

Je pense que cette compétition sera spéciale", a déclaré Dr Patrice Motsepe, en conférence de presse. Ajoutant que la CAF ne voulait pas "prendre le risque" de maintenir un tournoi à une période qui correspond à la grande saison des pluies dans cette partie du continent africain.

Un retour à la période traditionnelle de la compétition reine de la CAF qui devrait alimenter le débat sur la libération des meilleurs joueurs africains par les clubs employeurs. Mais, à l'état actuel des choses, "nous n'avons pas le choix", a précisé le patron de la CAF.

"Nous étions prêts à accueillir l'Afrique dès juin 2023"

Un décalage qui ne semble bouleverser nullement les plans de la Côte d'Ivoire. Dans un tweet, le Premier ministre ivoirien, Jérôme Patrick Achi a confirmé le report du tournoi en 2024. "Comme vient de l'annoncer la CAF, la CAN 2023, notre CAN se déroulera en janvier/février 2024 pour bénéficier d'un meilleur climat pour le jeu comme pour les joueurs", a dit-il. Avant de rassurer sur la disponibilité du pays d'Alassane Ouattara à accueillir ce grand événement en janvier ce l'année prochaine : "Nous étions prêts à accueillir l'Afrique dès juin 2023, nous le serons en janvier 2024".

Le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo, présent Rabat a également épinglé les conditions climatiques, principales raisons du décalage. "La CAF est présente Abidjan, elle a recueilli beaucoup de données pluviométriques. Ce qui lui a permis de prendre cette décision. Mais il faut retenir que les autorités ivoiriennes sont prêtes à livrer tous les chantiers dans les délais prévus.

A notre niveau, nous allons continuer à travailler pour sortir la meilleure équipe possible pour cette CAN qu'on veut remporter chez nous", a-t-il confié. Après la CAN 2021 qui s'est finalement déroulée en janvier 2022 au Cameroun, c'est au tour de celle de la Côte d'Ivoire de connaitre un léger glissement de six mois. Mais pour des raisons de conditions climatiques et non de retard dans la livraison des infrastructures.