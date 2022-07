Cote d'Ivoire: Abobo - Sidi Touré et Kandia Camara exhortent des guides religieux à être des acteurs de paix et de cohésion

La commune d'Abobo va s'enrichir, dans les mois à venir, de huit nouveaux imams. Le samedi dernier, la grande mosquée "Salam" de Banco 2, dans la commune d'Abobo, a abrité la cérémonie marquant la fin du cycle de formation des élèves de maître El Hadj Mory Moussa Kamara Kiwamé Dine sur "l'exégèse du Noble Coran".

La cérémonie a été l'occasion pour huit futurs imams de recevoir leur ruban après une formation à la pratique de l'Islam. C'était en présence de la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, et du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré. Co-parrains de cette double cérémonie religieuse, ils ont traduit leur gratitude à l'ensemble des organisateurs, notamment "Le cercle spirituel Kiwamé Dine" pour le choix porté sur leurs personnes.

Les exposés sur "l'origine et l'importance de la Jallalais" et "l'importance de l'apprentissage de la lecture du Noble Coran" étaient un temps fort de cette rencontre. Ils ont été suivis de la pose de ruban sur la tête de chacun des 8 futurs imams. Non sans oublier la lecture du Coran et la formulation de prières et de bénédictions pour le Président de la République Alassane Ouattara ainsi que pour le gouvernement à travers ses deux membres présents, Sidi Touré et Kandia Camara.

Pour Sidi Touré, la cérémonie est la consécration du cheminement de la foi et de la guidance des communautés religieuses qui ont besoin de bons guides afin de continuer l'œuvre de paix et de cohésion pour la Côte d'Ivoire. Sans la paix, aucun développement n'est possible, a-t-il souligné.

" Nous avons parrainé la cérémonie de pose de ruban de nos 8 futurs imams formés à la pratique de l'islam et 12 autres apprenants. Cette cérémonie traduit le cheminement de la foi, et de la guidance des communautés religieuses qui ont besoin de bons guides religieux pour permettre à notre pays de vivre dans la paix et la cohésion parfaite pour l'avancée de notre nation ", s'est exprimé Sidi Touré.

Il a appelé les futurs imams à s'inscrire dans la droite ligne de leurs devanciers et des enseignements reçus. Car en tant que guides, selon lui, ils auront l'obligation et le devoir d'amener leurs fidèles vers le salut de Dieu, à travers le partage, la solidarité, l'entraide, la tolérance, le pardon afin de consolider le vivre-ensemble, la paix, la cohésion.

Pour Sidi Touré, le vivre ensemble est le vœu cher au Président de la République Alassane Ouattara qui ne cesse d'œuvrer dans ce sens. La ministre d'Etat Kandia Camara a exhorté les futurs imams à être à l'écoute de leur communauté et de leurs fidèles. Les deux coparrains ont invité les guides religieux à faire la promotion de la paix et de la cohésion sociale.