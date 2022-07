Cote d'Ivoire: Baccalauréat 2022 - 330.567 candidats à l'assaut de leur premier diplôme universitaire - Les fraudeurs traqués …

C’est ce 04 juillet 2022 qu’ont démarré les épreuves écrites du baccalauréat session 2022 avec 330.567 candidats répartis en 525 centres de composition. Cette phase des écrits est le dernier virage des examens à grand tirage, de la session 2022.

Si l’on s’en tient à la déclaration de la Direction des examens et concours (Deco). Les candidats officiels et libres de l’enseignement technique, artistique et général sont au nombre de 330 567 répartis dans 525 centres sur toute l’étendue du territoire national contre 312 771 l’an dernier. Cette année, ils composeront du 4 au 8 juillet 2022 sous vidéosurveillance.

Une innovation introduite par le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, pour lutter contre la fraude et la tricherie. La ministre Mariatou Koné en fait son cheval de bataille depuis bientôt deux ans. Elle est attendue, dans la matinée, au lycée de jeunes filles de Yopougon pour donner le top départ de ces évaluations certificatives. Concernant la première journée, les candidats au baccalauréat artistique (H), technique (F, G, E, B) et général (A, C, D) composeront en français sur des sujets au choix.

L’après-midi, ceux de l’enseignement général réfléchiront sur des sujets d’histoire-géographie et, pour la suite, auront des compositions obligatoires (mathématiques, philosophie...) qui se feront uniquement dans la matinée. Une occasion pour leur permettre de faire des révisions.

Coup de gueule de la Fesci

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’ Ivoire ( Fesci), a donné de la voix. Dans un communiqué, la Fesci dit avoir noté de nombreuses irrégularités pour lesquelles, elle interpelle les autorités ivoiriennes et exige « une session de rattrapage des épreuves orales ». Dans cette note, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire s’est à nouveau offusqué des nombreux dysfonctionnements dans le déroulement du Bac session 2022.

Parmi ces couacs qu’elle avait déjà soulignés au Ministère de l’éducation nationale, elle note que celui relatif à « l’absence de convocation » a été résolu le vendredi 1er juillet 2022, « jour marquant la fin des épreuves orales ».

Et qu’aucune mesure n’a été prise pour permettre « le passage à l’oral des candidats qui rentreront maintenant en possession de leur convocation ». Aussi, ajoute ledit syndicat, « d’autres dysfonctionnements liés entre autres aux numéros de matricules non reconnus par le logiciel du Ministère et aux convocations avec des photos d’autres candidats que les titulaires ».

La source fait état de ce que près de 15.000 élèves candidats au Bac 2022, seraient concernés par ces irrégularités, selon les informations de ce syndicat. Face à la situation, la Fédération estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire demande l’organisation d’une session de rattrapage des épreuves orales pour les candidats concernés. Elle demande également au Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (Mena).

Mais que dit le ministère ? Ses services que nous avons joint par téléphones , nous ont indiqué que « les chiffres avancés par la Fesci ont été exagérés. Le problème a été résolu et des fraudeurs (cas de faux matricules) qui sont pour la plupart des candidats libres, ont été éjectés du circuit. Les autres cas ont été traités, ils ont reçu leurs convocations et composent depuis ce 04 juillet 2022 »