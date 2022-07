Algérie: Les Douanes algériennes célèbrent le 60e anniversaire de l'indépendance

Alger — Les Douanes algériennes ont organisé, lundi, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, une conférence au siège de la Direction générale des Douanes (DGD), en présence des autorités civiles, sécuritaires et militaires, de moudjahidine du corps des douanes et des cadres supérieurs dans cette administration.

Intervenant à cette occasion, le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi a affirmé que le corps douanier "renouvelle le serment à l'occasion de la célébration de cet anniversaire, en déployant tous les efforts et en mobilisant tous les moyens matériels, humains et logistiques pour la protection de l'économie nationale et la contribution à la défense des constantes du pays en coordination étroite avec tous les partenaires".

Les services des douanes veillent à protéger les droits du Trésor public, lutter contre la contrebande sous toutes ses formes et contrer toute atteinte à la santé et à la sécurité du citoyen ou à la sécurité et à la stabilité du pays, a-t-il affirmé.

Ils veillent également à "contribuer efficacement à la promotion de l'économie nationale en assurant toutes les facilités douanières pour accompagner les opérateurs économiques activant dans le domaine de la production et l'investissement productif générateur de richesse", a déclaré M. Khaldi.

Ainsi, il a rappelé les résultats enregistrés sur le terrain notamment en terme de recouvrement fiscal ou du bilan des saisies importantes dans le cadre de la lutte contre toutes formes de contrebande et ce à la faveur des grands efforts et la pleine mobilisation de tous les agents et toutes les unités à travers les passages frontaliers maritime et aérien et les postes frontaliers terrestres.

Les douanes assurent en outre "la couverture globale du territoire douanier à travers l'intensification de l'activité sur le terrain des services opérationnels des brigades douanières en coordination avec les services de sécurité, notamment l'Armée nationale populaire (ANP)", a relevé le responsable.

A cette occasion, le DG des Douanes a exhorté tous les cadres et le personnel des douanes à la préservation de l'économie et de la mémoire nationales. "Peu importe ce que nous donnerons à ce pays, nous n'égalerons jamais les sacrifices des générations de la révolution de libération et des révolutions populaires", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter que "l'Algérie a payé un lourd tribut pour recouvrer la souveraineté nationale et accorder la liberté à la génération de l'indépendance et l'opportunité d'accéder à des postes de responsabilité", d'où l'impératif de "poursuivre les efforts afin de développer l'économie nationale et de la protéger de tous les dangers".

Lors de cette conférence historique, les Douanes algériennes ont accueilli la moudjahida Zahra Drif Bitat, qui a livré un témoignage sur son parcours militant, citant certains événements survenus lors de la révolution dans le quartier de la Casbah (Alger).

Après avoir exprimé sa fierté quant au développement et aux acquis réalisés en Algérie depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, la moudjahida a déclaré :"nous sommes fiers de nos enfants et des cadres des Douanes algériennes, qui veillent à la protection de l'économie algérienne. Je vous demande de poursuivre cet effort".

La rencontre a également été marquée par la présence du président de la commission de la Défense nationale du Conseil de la nation, Noureddine Benkortbi, qui a prononcé une allocution sur la révolution de libération et le rôle des douanes algériennes dans la protection de l'économie nationale.

En marge des travaux de la conférence, des distinctions ont été remises à la moudjahida Zahra Drif Bitat, des moudjahidines à la retraite et des membres de l'Armée de libération nationale (ALN) qui ont rejoint les rangs des douanes algériennes au lendemain de l'indépendance après avoir participé à la révolution de libération, en sus des familles de cadres des douanes décédés lors de l'exercice de leurs fonctions.

Il a été également procédé à la remise des nouveaux grades aux douaniers en guise de reconnaissance de leurs efforts exceptionnels consentis, cette année, pour la protection de l'économie nationale ainsi que sur la base de l'ancienneté.