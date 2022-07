Algérie: Remise de grades à des officiers et des agents de la Protection civile

Alger — Une cérémonie de remise de grades à des officiers et des agents de la Protection civile a été organisée, lundi à Alger, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance.

S'exprimant à cette occasion, le Directeur général de la Protection civile, colonel Boualem Boughlaf a salué les efforts déployés par les personnels de ce corps et leur dévouement au service du secteur qui jouit de "la considération et de l'estime eu égard aux missions et services qu'il fournit face aux dangers et lors des catastrophes".

Cette promotion se veut "une motivation morale pour exceller au service, et une considération du savoir-faire des éléments de la Protection civile, de manière à les inciter à traduire sur le terrain leurs connaissances et expériences au service du citoyen et de la patrie".