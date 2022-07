Algérie: Fête de l'indépendance - Des projets de développement au cœur de la célébration dans les wilayas du centre

Tizi-Ouzou — Le lancement des projets de développement est au cœur des activités arrêtées par les autorités locales des wilayas du centre du pays pour célébrer le 60ème anniversaire de l'indépendance (5 juillet 1962).

Plusieurs projets destinés à améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment en matière de prise en charge des malades, d'alimentation en eau potable et de désenclavement, ont été inaugurés ou lancés à travers de nombreuses localités de la wilaya de Médéa, à l'occasion de cette fête nationale.

Il a été également procédé au lancement des travaux de la réhabilitation et d'aménagement de plusieurs axes routiers dans le but de désenclaver certaines zones et faciliter les déplacements des habitants.

A Tizi-Ouzou, plusieurs projets destinés à améliorer le cadre de vie des citoyens ont été inaugurés et mis en service, entre dimanche et lundi, par le wali, Djilali Doumi. Il s'agit, notamment, de l'unité secondaire de la protection civile, de la bibliothèque communale de Boghni et de la salle omnisport de Beni Yenni.

Le même responsable a également procédé à la mise en service du cinéma communal de Boghni après sa réhabilitation. Il a par ailleurs, procédé à la pose de la première pierre des projets de réalisation d'un lycée, d'un CEM et d'une polyclinique dans la commune de Tizi-Ouzou.

Dans la soirée de dimanche, il sera, également, procédé à l'inauguration du théâtre de plein air qui sera baptisé du nom du dramaturge Abdellah Mohia.

A Tipasa, les secteurs de la santé et de la jeunesse et des sports ont été renforcés par de nouvelles structures mises en service à l'occasion, dont l'unité "Samu 42", l'établissement public hospitalier de Koléa, un espace pour les sports nautiques et un complexe de sports de proximité, ainsi qu'un espace de loisirs pour enfants, en plus de la réception de plusieurs nouveaux équipements publics et administratifs appartenant à divers secteurs, à l'instar du nouveau centre des impôts.

Dans la Wilaya de Blida, la direction des moudjahidine a lancé une exposition historique itinérante sur la Guerre de libération qui sillonnera les différentes communes durant le mois de juillet.

Une cérémonie en l'honneur des athlètes qui ont brillé dans diverses disciplines, un marathon et une parade des différentes équipes sportives ont été également organisées dans cette même wilaya.

Dans la wilaya de Djelfa, la chambre d'agriculture a honoré des moudjahidine activant dans le secteur agricole en guise de reconnaissance à ces anciens maquisards qui avaient pris les armes pour combattre le colonisateur et qui aujourd'hui participent à l'édification de l'Algérie en contribuant assurer la sécurité alimentaire.