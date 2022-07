Algérie: Fête de l'indépendance - Inauguration de structures publiques et lancement de projets dans le Sud

Ouargla — La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance a été marquée, dans les wilayas du Sud du pays, par l'inauguration de structures publiques et le lancement d'opérations de développement visant l'amélioration du cadre de vie du citoyen.

Dans la wilaya d'Ouargla, les autorités locales ont procédé à l'inauguration d'un service d'hémodialyse dans la daïra de Hassi-Messaoud (80 km au Sud-est d'Ouargla). Cette nouvelle structure de santé, relevant de l'Etablissement public hospitalier (EPH / Hocine Aït-Ahmed), permettra de contribuer à la promotion des conditions de prise en charge des insuffisants rénaux de cette grande agglomération urbaine, a-t-on indiqué en marge de la cérémonie inaugurale.

La délégation officielle, conduite par le wali, Mustapha Aghamir, a assisté à des cérémonies de mise en service d'un château d'eau d'une capacité de 2.000 m3 et d'une piscine semi-olympique (25m).

Elle a procédé aussi au coup d'envoi des travaux d'aménagement dans la ville de Hassi-Messaoud, portant notamment sur le bitumage de routes, la réalisation de trottoirs et d'espaces verts et l'installation de l'éclairage public.

Parmi les projets inaugurés à Ouargla, figurent aussi un poste avancé de la protection civile, le raccordement des exploitations agricoles au réseau d'électricité dans la commune de Hassi-Benabdallah (20 km d'Ouargla), ainsi que l'ouverture d'un tronçon de la route communale (RC-11), dans la localité de Bamendi (périphérie d'Ouargla). Cette nouvelle infrastructure de base est appelée à éradiquer les "points noirs" et améliorer la fluidité du trafic, estiment des cadres locaux des Travaux publics.

L'évènement, dans la wilaya de Touggourt, à donné lieu à la mise en service d'un ouvrage d'art menant vers Hay El-Moustakbal, en plus d'un réseau de fibre optique dans le même quartier et une salle de soins dans la localité de Ghamra.

Des projets de raccordement des périmètres agricoles au réseau électrique, un centre d'hémodialyse, un complexe administratif et des structures sportives et juvéniles ont été également inaugurés à travers les communes de Zaouia El-Abidia, Nezla, Méggarine, Sidi-Slimane, Taibet, El-Alia et El-Hadjira.

Il s'agit en outre, de l'attribution de 796 logements, toutes formules confondues, en plus de 716 décisions d'aides à l'auto-construction, à leurs bénéficiaires à Touggourt.

Dans la wilaya d'Illizi, un centre de protection de la jeunesse et un autre de l'artisanat traditionnel ont été baptisés, respectivement du nom du défunt moudjahid Benchohra Belkheir et du nom de la défunte artiste Douadi Souna.

A Bechar, plusieurs manifestations et autres activités culturelles, artistiques et sportives sont prévues en début de soirée à travers la wilaya à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance.

Au chef lieu de wilaya, cette célébration sera marquée par un défilé avec la participation de plusieurs secteurs d'activités et qui sillonnera plusieurs grandes artères du chef lieu de wilaya en présence des autorités locales et des représentants de la société civile et ce, dans une ambiance de musique et de folklore à travers la participation d'une vingtaine de troupes et ensembles artistiques de la région, selon le comité local des fêtes nationales et religieuses.

Un autre spectacle artistique ainsi que des activités culturelles et de loisirs sont également prévus en début d'après midi à la toute nouvelle piscine olympique avec la contribution et la participation de plusieurs associations et secteurs d'activités.

Divers projets relevant des secteurs de la santé, des travaux publics et de la jeunesse et des sports notamment, ont été également inaugurés, lancés et baptisés de noms de moudjahidine et Chouhada à travers d'autres wilayas du sud du pays .

Les festivités de la fête de l'indépendance se poursuivront avec des activités culturelles et sportives, et des cérémonies de recueillement des autorités locales, accompagnés de membres de la famille révolutionnaire, de scouts et des citoyens, à la mémoire des martyrs.

Dans ce sillage, la wilaya d'Ouargla prévoit l'organisation d'un défilé, avec la participation de représentants de différents secteurs et de la société civile, et ce à partir de la place 27 février 1962 jouxtant le siège de la commune d'Ouargla, vers le stade communal, via les artères principales de la ville, l'avenue de la République, Rue de la Palestine et celle de Si El-Houès.